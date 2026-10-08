Тело везут через Европу: скандального телецелителя Кашпировского похоронят в Украине

Советский телеведущий Анатолий Кашпировский, прославившийся "лечением" людей через экраны телевизоров, скончался на 88-м году жизни. Семья одиозного "экстрасенса" приняла неожиданное решение относительно места его захоронения – тело везут в Украину.

О планах родственников сообщили российские Telegram-каналы со ссылкой на племянника "целителя" Юрия. Отмечается, что Кашпировский найдет последний покой в Виннице. Тело скандально известного ведущего планируют доставить на территорию Украины транзитом через страны Европейского Союза.

Такое решение семья объяснила биографическим прошлым Кашпировского: именно в Украине он родился и делал свои первые профессиональные шаги. Известно, что будущий телевизионный "маг" появился на свет в 1939 году в селе Ставница в Хмельницкой области.

Анатолий Кашпировский / фото из открытых источников

Анатолий Кашпировский скончался в начале октября в возрасте 87 лет. Официальной причиной смерти называют внезапную остановку сердца. А еще год назад в сети активно распространялись слухи о его госпитализации из-за тяжелой онкологии, однако тогда сам телеведущий категорически это опровергал.

Напомним, пик популярности Кашпировского пришелся на конец 1980-х годов. Тогда по советскому телевидению массово транслировали его программу, которую он гордо называл "актом специфического психотерапевтического воздействия", убеждая доверчивых зрителей в ее магических лечебных свойствах.

Кстати, Анатолий скончался утром в собственном доме в Москве.