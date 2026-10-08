Про плани родичів повідомили російські Telegram-канали, посилаючись на племінника "цілителя" Юрія. Зазначається, що останній спочинок Кашпіровський знайде у Вінниці. Тіло одіозного ведучого планують доставити на українську територію транзитом через країни Європейського Союзу.

Таке рішення родина пояснила біографічним минулим Кашпіровського: саме в Україні він народився та робив свої перші професійні кроки. Відомо, що майбутній телевізійний "маг" з'явився на світ у 1939 році в селі Ставниця на Хмельниччині.

Анатолій Кашпіровський / фото з відкритих джерел

Анатолій Кашпіровський пішов із життя на початку жовтня у віці 87 років. Офіційною причиною смерті називають раптову зупинку серця. А ще рік тому в мережі активно ширилися чутки про його шпиталізацію через важку онкологію, проте тоді сам телеведучий категорично це спростовував.

Нагадаємо, пік популярності Кашпіровського припав на кінець 1980-х років. Тоді на радянському телебаченні масово транслювали його програму, яку він гордо називав "актом специфічного психотерапевтичного впливу", переконуючи довірливих глядачів у її магічних лікувальних властивостях.

До речі, помер Анатолій вранці, у власному домі в Москві.



