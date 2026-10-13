"Целителя" Кашпировского, скончавшегося в России, похоронили в Украине

13 октября на Центральном кладбище в Виннице в тайне похоронили Анатолия Кашпировского, который приобрел популярность благодаря телевизионным сеансам гипноза в конце 1980-х годов.

Об этом сообщило "Суспильне Винница" со ссылкой на собственные источники.

На Центральном кладбище в Виннице также похоронены родители Анатолия Кашпировского – Михаил и Ядвига, а также его дочь Елена. Могила гипнотизера расположена примерно в 20 метрах от могил родных.

Могила Анатолия Кашпировского / Фото "Суспильне Винница"

Напомним, что именно в Украине Кашпировский родился, учился и начал свой профессиональный путь. Впоследствии он переехал в Россию, где 3 октября скончался в одной из московских больниц.

По словам племянника Кашпировского Юрия Мамаева, гипнотизер скончался от рака желудка, который распространился на печень, легкие и мозг. Непосредственной причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Добавим, что ранее стало известно о смерти российского журналиста и музыкального критика Сергей Соседов. В Украине он стал известен, в частности, благодаря участию в качестве судьи в шоу "Х-Фактор".