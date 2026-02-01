Война убила ее не пулями, а тревогой, – Андре Тан сообщил о смерти бабушки
- Украинский дизайнер Андре Тан сообщил о смерти бабушки, которая не выдержала морального давления от войны.
- Он призвал подписчиков беречь и ценить своих близких, чаще говорить им "люблю".
Украинский дизайнер Андре Тан сообщил о смерти бабушки. Сегодня состоялись похороны.
Андре Тан опубликовал фото покойной бабушки в инстаграме. Он до сих пор не может принять, что ее больше нет.
Эта проклятая война забрала у меня очень много, в том числе и близких. Она забрала у меня бабушку и дедушку в начале, и вот еще одна моя родная душа – моя другая бабушка ушла из жизни, и сегодня ее похороны,
– написал дизайнер.
Андре Тан рассказал, что бабушка пережила Вторую мировую войну и концлагерь. Войну России против Украины женщина пережить не смогла.
Бабушка просто морально не выдержала всего этого ужаса, новостей, страха, боли, бессилия. Того, что ежедневно происходит в нашей стране. Война убила ее не пулями, а тревогой. Мне так больно это писать. Потому что она была для меня очень дорогой и родной. И теперь в моем сердце еще одна тишина, которую оставила война,
– признался Андре Тан.
Дизайнер призвал подписчиков беречь, ценить своих близких и чаще говорить им "люблю".
Осенью умер дедушка Никиты Добрынина
Напомним, 21 октября 2025 года Никита Добрынин сообщил о смерти дедушки.
"Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерна от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", – написал ведущий.