Андре Тан опубликовал фото покойной бабушки в инстаграме. Он до сих пор не может принять, что ее больше нет.

Эта проклятая война забрала у меня очень много, в том числе и близких. Она забрала у меня бабушку и дедушку в начале, и вот еще одна моя родная душа – моя другая бабушка ушла из жизни, и сегодня ее похороны,

– написал дизайнер.

Андре Тан рассказал, что бабушка пережила Вторую мировую войну и концлагерь. Войну России против Украины женщина пережить не смогла.

Бабушка просто морально не выдержала всего этого ужаса, новостей, страха, боли, бессилия. Того, что ежедневно происходит в нашей стране. Война убила ее не пулями, а тревогой. Мне так больно это писать. Потому что она была для меня очень дорогой и родной. И теперь в моем сердце еще одна тишина, которую оставила война,

– признался Андре Тан.

Дизайнер призвал подписчиков беречь, ценить своих близких и чаще говорить им "люблю".

