Андре Тан опублікував фото покійної бабусі в інстаграмі. Він досі не може прийняти, що її більше немає.

Ця клята війна забрала в мене дуже багато, в тому числі й близьких. Вона забрала в мене бабусю і дідуся на початку, і ось ще одна моя рідна душа – моя інша бабуся пішла з життя, і сьогодні її похорон,

– написав дизайнер.

Андре Тан розповів, що бабуся пережила Другу світову війну і концтабір. Війну Росії проти України жінка пережити не змогла.

Бабуся просто морально не витримала всього цього жаху, новин, страху, болю, безсилля. Того, що щодня відбувається в нашій країні. Війна вбила її не кулями, а тривогою. Мені так боляче це писати. Бо вона була для мене надзвичайно дорогою та рідною. І тепер у моєму серці ще одна тиша, яку залишила війна,

– зізнався Андре Тан.

Дизайнер закликав підписників берегти, цінувати своїх близьких і частіше казати їм "люблю".

