Андре Тан на своїй сторінці в інстаграмі показав фото обгорілої будівлі. Наразі такий вигляд має його херсонський магазин. Пожежа сталася зранку в середу, 28 січня.

Дизайнер вже 25 років вибудовує власний бренд. Він підкреслив, що це не просто бізнес. Це також команда, ті, хто поруч, а також найважливіше – люди, для яких все це створювалося.

Сьогодні зранку у наш магазин ANDRE TAN у Херсоні був приліт і він був спалений вщент. І в мене немає слів, щоб описати цей біль… Але в мене є розуміння – вони не заберуть головного! Не заберуть талант. Не заберуть силу. Не заберуть наші міста! Ми не дозволимо!

– наголосив модельєр.

Андре Тан висловив підтримку місту Херсону та його мешканцям. І підкреслив, що магазин ще відбудується.



Магазин ANDRE TAN / Фото з інстаграму дизайнера

Зазначимо, у Херсоні раніше під атаку потрапляли й заклади освіти. Уночі 13 січня росіяни атакували дронами Херсонський державний університет. Про це повідомляв його ректор Олександр Співаковський.

Що відомо про Андре Тана?