Андре Тан на своїй сторінці в інстаграмі показав фото обгорілої будівлі. Наразі такий вигляд має його херсонський магазин. Пожежа сталася зранку в середу, 28 січня.
Дизайнер вже 25 років вибудовує власний бренд. Він підкреслив, що це не просто бізнес. Це також команда, ті, хто поруч, а також найважливіше – люди, для яких все це створювалося.
Сьогодні зранку у наш магазин ANDRE TAN у Херсоні був приліт і він був спалений вщент. І в мене немає слів, щоб описати цей біль… Але в мене є розуміння – вони не заберуть головного! Не заберуть талант. Не заберуть силу. Не заберуть наші міста! Ми не дозволимо!
– наголосив модельєр.
Андре Тан висловив підтримку місту Херсону та його мешканцям. І підкреслив, що магазин ще відбудується.
Магазин ANDRE TAN / Фото з інстаграму дизайнера
Зазначимо, у Херсоні раніше під атаку потрапляли й заклади освіти. Уночі 13 січня росіяни атакували дронами Херсонський державний університет. Про це повідомляв його ректор Олександр Співаковський.
Що відомо про Андре Тана?
- Андре Тан (справжнє ім'я – Андрій Тищенко) – український дизайнер зі світовим іменем. Він народився на Харківщині, з 11 років почав займатися на курсах крою й шиття. Навчався у текстильному технікумі, а згодом в університеті технології й дизайну в Києві. Також проходив навчання за кордоном – у Німеччині та Британії.
- У 2000 році дизайнер створив торгову марку ANDRE TAN, згодом представив свої колекції на Українському тижні моди. Також здобув популярність завдяки фешн-шоу на телебаченні.
- Вбрання Андре Тана обирають не тільки українські зірки, але й світові знаменитості, а сам дизайнер неодноразово співпрацював з іншими іменитими модельєрами й брендами. Зараз Андре Тан перебуває за кордоном.