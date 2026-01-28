Трагічну звістку сповістили у фейсбуці Дніпровського державного медичного університету. Полеглому захиснику було всього 40 років.

Микола Дзяк отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Дніпровські лікарі, друзі, близькі та колеги боролися за життя військовослужбовця протягом трьох тижнів, але, на жаль, його не вдалося врятувати.

Музикант народився 7 лютого 1985 року. У 2008 році з відзнакою закінчив Дніпровську медичну академію (нині Дніпровський державний медичний університет) за спеціальністю "Медико-профілактична справа".

Того ж року Дзяк обійняв посаду лікаря-інтерна в СЕС АНД району міста Дніпра. Також закінчив військову кафедру ДДМУ та отримав звання молодшого лейтенанта медичної служби запасу.

Упродовж 2009-2012 років Микола проходив навчання на аспірантурі за спеціальністю "Загальна гігієна". З 2013 року викладав на кафедрі гігієни та екології, а у 2016 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Екологія". Крім того, все життя Дзяк захоплювався музикою.