Трагическую весть сообщили в фейсбуке Днепровского государственного медицинского университета. Павшему защитнику было всего 40 лет.
Николай Дзяк получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Днепровские врачи, друзья, близкие и коллеги боролись за жизнь военнослужащего в течение трех недель, но, к сожалению, его не удалось спасти.
Музыкант родился 7 февраля 1985 года. В 2008 году с отличием окончил Днепровскую медицинскую академию (ныне Днепровский государственный медицинский университет) по специальности "Медико-профилактическое дело".
В том же году Дзяк занял должность врача-интерна в СЭС АНД района города Днепра. Также окончил военную кафедру ДГМУ и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса.
В течение 2009-2012 годов Николай проходил обучение в аспирантуре по специальности "Общая гигиена". С 2013 года преподавал на кафедре гигиены и экологии, а в 2016 защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Экология". Кроме того, всю жизнь Дзяк увлекался музыкой.
В этот горький момент разделяем горе семьи Дзяк и все вместе склоняем головы в глубокой скорби. Герои не умирают, они навсегда остаются с нами. Вечная память и слава нашему воспитаннику, воину, который защищал каждого из нас!,
– говорится в заметке медицинского университета.
Ранее на фронте погиб Василий Хомко
- Напомним, в декабре 2025 года стало известно, что на фронте погиб Василий Хомко – бывший режиссер тревел-шоу "Орел и Решка". Печальную новость сообщила его жена Галина Слипак.
- На потерю защитника отреагировал бывший ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков. "Покойся с миром, господин режиссер! Мои лучшие эпизоды были с тобой. Спасибо тебе. Увидимся. И еще снимем что-то крутое. Смотри пока локацию", – написал он.
- Прощание с Хомко состоялось 5 декабря в Михайловском соборе.