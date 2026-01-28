Трагическую весть сообщили в фейсбуке Днепровского государственного медицинского университета. Павшему защитнику было всего 40 лет.

Николай Дзяк получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Днепровские врачи, друзья, близкие и коллеги боролись за жизнь военнослужащего в течение трех недель, но, к сожалению, его не удалось спасти.

Музыкант родился 7 февраля 1985 года. В 2008 году с отличием окончил Днепровскую медицинскую академию (ныне Днепровский государственный медицинский университет) по специальности "Медико-профилактическое дело".

В том же году Дзяк занял должность врача-интерна в СЭС АНД района города Днепра. Также окончил военную кафедру ДГМУ и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса.

В течение 2009-2012 годов Николай проходил обучение в аспирантуре по специальности "Общая гигиена". С 2013 года преподавал на кафедре гигиены и экологии, а в 2016 защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Экология". Кроме того, всю жизнь Дзяк увлекался музыкой.