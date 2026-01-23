О смерти Шишкина сообщил его сын Сергей на своей странице в фейсбуке. Композитор умер во сне.

Сегодня утром отец закончил свой земной путь. Ушел внезапно во сне. После почти годовой разлуки они с мамой снова вместе,

– написал сын Сергея Шишкина.

В комментариях под постом люди выражают Сергею соболезнования по поводу смерти отца. Когда состоятся похороны композитора – сообщат позже, отмечается на сайте города Владимир, где он родился.

Что известно о Сергее Шишкине?