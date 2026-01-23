Про смерть Шишкіна повідомив його син Сергій на своїй сторінці у фейсбуці. Композитор помер уві сні.
Не пропустіть 24-річний режисер Сергій Сасин помер після тяжкої хвороби
Сьогодні зранку батько закінчив свій земний шлях. Пішов раптово уві сні. Після майже річної розлуки вони з мамою знову разом,
– написав син Сергія Шишкіна.
У коментарях під дописом люди висловлюють Сергію співчуття з приводу смерті батька. Коли відбудеться похорон композитора – повідомлять згодом, зазначається на сайті міста Володимир, де він народився.
Що відомо про Сергія Шишкіна?
Сергій Шишкін народився 26 червня 1958 року Володимир-Волинський (нині Володимир) Волинської області.
У 1988 році композитор створив пісню "Слався древнє місто наше", яка потім стала гімном Володимира. Він отримав звання почесного громадянина міста за вагомий внесок у розвиток його культурного життя.
Шишкін брав участь у фестивалях "Оберіг", "Червона рута", "Білі вітрила". У 1994 році він заснував фестиваль молодіжної музики "Володимир" у своєму рідному місті.
У 2018 році музикант отримав звання "Заслужений діяч мистецтв України" за значний особистий внесок у державне та культурно-освітнє будівництво нашої держави.