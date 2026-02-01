Війна вбила її не кулями, а тривогою, – Андре Тан повідомив про смерть бабусі
- Український дизайнер Андре Тан повідомив про смерть бабусі, яка не витримала морального тиску від війни.
- Він закликав підписників берегти та цінувати своїх близьких, частіше казати їм "люблю".
Український дизайнер Андре Тан повідомив про смерть бабусі. Сьогодні відбувся похорон.
Андре Тан опублікував фото покійної бабусі в інстаграмі. Він досі не може прийняти, що її більше немає.
Не пропустіть Магазин ANDRE TAN у Херсоні згорів ущент після ворожого обстрілу
Ця клята війна забрала в мене дуже багато, в тому числі й близьких. Вона забрала в мене бабусю і дідуся на початку, і ось ще одна моя рідна душа – моя інша бабуся пішла з життя, і сьогодні її похорон,
– написав дизайнер.
Андре Тан розповів, що бабуся пережила Другу світову війну і концтабір. Війну Росії проти України жінка пережити не змогла.
Бабуся просто морально не витримала всього цього жаху, новин, страху, болю, безсилля. Того, що щодня відбувається в нашій країні. Війна вбила її не кулями, а тривогою. Мені так боляче це писати. Бо вона була для мене надзвичайно дорогою та рідною. І тепер у моєму серці ще одна тиша, яку залишила війна,
– зізнався Андре Тан.
Дизайнер закликав підписників берегти, цінувати своїх близьких і частіше казати їм "люблю".
Восени помер дідусь Нікіти Добриніна
Нагадаємо, 21 жовтня 2025 року Нікіта Добринін повідомив про смерть дідуся.
"Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого правнука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою та споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", – написав ведучий.