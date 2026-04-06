Тебя не хватает, – Андрей Бедняков посвятил щемящее сообщение покойной маме

Украинский ведущий Андрей Бедняков трогательно обратился к покойной маме. Валентина Николаевна умерла 4 года назад в Мариуполе.

Шоумен посвятил матери щемящее сообщение на своей странице в инстаграме. Андрей Бедняков призвал подписчиков уважать и беречь своих мам.

4 года. С каждым годом еще сильнее. Еще больше. До невозможности... Мне не хватает тебя. Я бы отдал все, чтобы ты набрала. Или машиной. 180 в час. К тебе. Чтобы дома,

– написал Андрей Бедняков.

Ведущий добавил, что не любит 5 апреля. Но всегда улыбается, когда смотрит на мамины фото. Андрей Бедняков обратился и к подписчикам и призвал позвонить, написать, поговорить или примириться со своими мамами.

"Делайте шаги навстречу. Потому что потом шаги нельзя будет посчитать", – подчеркнул ведущий.



Андрей Бедняков с мамой / Фото из инстаграма Андрея Беднякова

Отметим, ранее в интервью каналу "Бомбардир" Андрей Бедняков признался, что верит, что сможет вернуться в украинский Мариуполь. Однако он сомневается, сможет ли там жить – из-за болезненных воспоминаний.

