Мята (настоящее имя – Юлия Загорская) поделилась новыми деталями в интервью для "ТСН Гламур". Она рассказала, что сейчас сын занимается с преподавателями в инклюзивной школе.
Артистка объяснила, что школьная программа Юрию не подходит. Поэтому он занимается с профильными педагогами.
Для меня была главная цель, чтобы он заговорил, чтобы он мог хотя бы немного ориентироваться в пространстве. Хотя с этим тоже есть сложности, но мы работаем над этим. Ну это пожизненный такой наш труд,
– поделилась Мята.
Певица ранее рассказывала о том, что ходила в ТЦК вместо сына. Сейчас он стоит на учете. Но вероятно, на этом волокита с документами не завершилась.
"Для меня это очень странно и немного смешно. Потому что это ребенок с первой группой инвалидности, подгруппой А. Он не может находиться без присмотра взрослого. Когда ему исполнится 18 лет, то мне снова придется идти в ТЦК", – призналась Мята.
Мята со старшим сыном / Фото из инстаграма певицы
Ранее в интервью "Разом UA" певица рассказывала, что как мать ребенка с инвалидностью она ходит к психотерапевту, ведь для нее это сложная история. Мята признавалась, что ее едва не "доставали с того света".
Что известно о певице Мяту?
- Юлия Загорская, более известная как Мята – украинская певица. Она родилась в Киеве, училась в музыкальной школе по классу бандуры. Впоследствии поступила в музыкальное училище имени Глиэра на класс эстрадного вокала.
- В 90-х Мята была участницей группы "Слайдер/Символ". Также выступала на различных фестивалях и конкурсах. В 2009 году презентовала дебютный альбом.
- Сейчас Мята воспитывает двух сыновей – старшего Юрия и младшего Матвея.