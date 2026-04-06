Шоумен посвятил матери щемящее сообщение на своей странице в инстаграме. Андрей Бедняков призвал подписчиков уважать и беречь своих мам.
4 года. С каждым годом еще сильнее. Еще больше. До невозможности... Мне не хватает тебя. Я бы отдал все, чтобы ты набрала. Или машиной. 180 в час. К тебе. Чтобы дома,
– написал Андрей Бедняков.
Ведущий добавил, что не любит 5 апреля. Но всегда улыбается, когда смотрит на мамины фото. Андрей Бедняков обратился и к подписчикам и призвал позвонить, написать, поговорить или примириться со своими мамами.
"Делайте шаги навстречу. Потому что потом шаги нельзя будет посчитать", – подчеркнул ведущий.
Андрей Бедняков с мамой / Фото из инстаграма Андрея Беднякова
Отметим, ранее в интервью каналу "Бомбардир" Андрей Бедняков признался, что верит, что сможет вернуться в украинский Мариуполь. Однако он сомневается, сможет ли там жить – из-за болезненных воспоминаний.
Что известно о маме Андрея Беднякова?
- Андрей Бедняков родился и вырос в Мариуполе. Его мама и сестра находились в городе, когда началось полномасштабное вторжение.
- Валентина Николаевна болела. Постоянные обстрелы и холод в квартире только ухудшали ее состояние. Весной она впала в кому, а 5 апреля ушла из жизни.
- Сестре Андрея удалось выехать из города и похоронить маму "по-человечески", а не под подъездом, как рассказывал ранее Бедняков. Однако Валентина Николаевна похоронена не на подконтрольной Украине территории.