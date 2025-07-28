Андрей Бедняков признался, какие у него отношения с экс-супругой

Телеведущий и актер Андрей Бедняков признался, какие у него отношения с Анастасией Короткой после развода. Пара была вместе 16 лет, 10 из которых – в браке. За это время у них родилось двое детей.

Бедняков отметил, что они с бывшей женой не ссорились и поддерживают хорошие отношения. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на программу "Утро в большом городе".

Кстати Наконец дома, – бывшая жена Андрея Беднякова вместе с детьми вернулась в Украину

С начала полномасштабного вторжения Анастасия Короткая вместе с детьми выехала в США, однако в июне этого года они вернулись в Украину окончательно. Ранее семья приезжала домой временно.

Мы в хороших, хороших отношениях. Они сейчас здесь, они вернулись. Мы видимся, это хорошо. Думаю, что да (навсегда вернулись – Show 24). Им страшно последние дни, возле нас очень шумно. Посмотрим, что будет дальше,

– сказал Андрей Бедняков.

Андрей Бедняков развелся с женой

Напомним, что Андрей Бедняков объявил о разводе с Анастасией Короткой в октябре 2024 года. Телеведущий поблагодарил ее за пройденный путь вместе и двух детей: дочь Ксению и сына Остапа.

Супруги пытались спасти брак, но не смогли. Бедняков отметил, что его отношение к экс-супруге не изменится, и добавил, что уважает и ценит ее.

Впоследствии Анастасия призналась, что инициатором развода была она.

"Это было мое решение, и оно далось очень тяжело! Никто никого не изменял, не обманывал, мы наоборот стараемся максимально быть честными друг с другом, именно поэтому и было принято такое решение!", – сообщила женщина.