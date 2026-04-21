Пыталась показать, что главная, – Бедняков о работе с предательницей Марченко на "X-Факторе"

Андрей Бедняков вспомнил работу с предательницей Оксаной Марченко на талант-шоу "X-Фактор". Телеведущий признался, что им не удалось наладить связь.

Подробностями Бедняков поделился в интервью Сергею Лиховиде, что вышло на ютуб-канале "Разговор".

Андрей Бедняков рассказал, что между ним и Оксаной Марченко "не было химии" на "X-Факторе".

Она не подпускала. Пыталась всячески показать, что она здесь главная. Обижаюсь ли я на нее? Нет, это тоже меня как-то подбадривало идти вперед. Разные у тебя есть соведущие,

– отметил он.

Телеведущий вспомнил, как на первом прямом эфире шутил, а Марченко не взаимодействовала с ним.

После первого эфира продюсеры сказали: "Наверное, Андрюша, мы вас проведем в green room. Но не переживай, со следующего сезона ты будешь один, вся сцена будет твоя",

– поделился Бедняков.

Для справки! Андрей Бедняков и Оксана Марченко были ведущими "X-Фактора" в 7 сезоне. В 2017 году стало известно, что предательница покидает проект. После этого талант-шоу вел Бедняков, а впоследствии – Дарья Трегубова.

Оксана Марченко предала Украину