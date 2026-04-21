Пыталась показать, что главная, – Бедняков о работе с предательницей Марченко на "X-Факторе"
Андрей Бедняков вспомнил работу с предательницей Оксаной Марченко на талант-шоу "X-Фактор". Телеведущий признался, что им не удалось наладить связь.
Подробностями Бедняков поделился в интервью Сергею Лиховиде, что вышло на ютуб-канале "Разговор".
Андрей Бедняков рассказал, что между ним и Оксаной Марченко "не было химии" на "X-Факторе".
Она не подпускала. Пыталась всячески показать, что она здесь главная. Обижаюсь ли я на нее? Нет, это тоже меня как-то подбадривало идти вперед. Разные у тебя есть соведущие,
– отметил он.
Телеведущий вспомнил, как на первом прямом эфире шутил, а Марченко не взаимодействовала с ним.
После первого эфира продюсеры сказали: "Наверное, Андрюша, мы вас проведем в green room. Но не переживай, со следующего сезона ты будешь один, вся сцена будет твоя",
– поделился Бедняков.
Для справки! Андрей Бедняков и Оксана Марченко были ведущими "X-Фактора" в 7 сезоне. В 2017 году стало известно, что предательница покидает проект. После этого талант-шоу вел Бедняков, а впоследствии – Дарья Трегубова.
Оксана Марченко предала Украину
Оксана Марченко – жена пророссийского политика Виктора Медведчука, который является кумом Владимира Путина.
За несколько дней до начала российского полномасштабного вторжения телеведущая покинула Украину. Она выехала в Беларусь.
Еще в 2021 году СНБО ввел против Медведчука и Марченко санкции, которые в частности предусматривали блокирование активов.
В 2023 году суд арестовал имущество предательницы на более 5,6 миллиарда гривен. Впоследствии МВД объявило жену Медведчука в розыск.