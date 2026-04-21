Подробицями Бєдняков поділився в інтерв'ю Сергію Лиховиді, що вийшло на ютуб-каналі "Розмова".
Андрій Бєдняков розповів, що між ним та Оксаною Марченко "не було хімії" на "X-Факторі".
Вона не підпускала. Намагалася всіляко показати, що вона тут головна. Чи ображаюсь я на неї? Ні, це теж мене якось підбадьорювало йти вперед. Різні у тебе є співведучі,
– зазначив він.
Телеведучий пригадав, як на першому прямому ефірі жартував, а Марченко не взаємодіяла з ним.
Після першого ефіру продюсери сказали: "Напевно, Андрійку, ми вас проведемо у green room. Але не переживай, з наступного сезону ти будеш один, вся сцена буде твоя",
– поділився Бєдняков.
Для довідки! Андрій Бєдняков та Оксана Марченко були ведучими "X-Фактора" у 7 сезоні. У 2017 році стало відомо, що зрадниця покидає проєкт. Після цього талант-шоу вів Бедняков, а згодом – Дар'я Трегубова.
Оксана Марченко зрадила Україну
Оксана Марченко – дружина проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна.
За кілька днів до початку російського повномасштабного вторгнення телеведуча покинула Україну. Вона виїхала до Білорусі.
Ще у 2021 році РНБО запровадила проти Медведчука та Марченко санкції, які зокрема передбачали блокування активів.
У 2023 році суд арештував майно зрадниці на понад 5,6 мільярда гривень. Згодом МВС оголосило дружину Медведчука у розшук.