Андрей Белоус, которого обвинили в домогательствах, ушел с должности руководителя Молодого театра

Режиссер Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, оставил должность директора-художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. Это произошло после очередной волны огласки скандала.

Андрей Белоус подал заявление на увольнение с должности директора Молодого театра. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Департамент культуры КГГА.

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Таким образом режиссер оставил должность директора, художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. Соответствующий приказ Департамента подписан.

Дальнейшие решения относительно того, кто временно будет занимать должность руководителя театра, будут приниматься в соответствии с законом.

В Департаменте культуры напомнили о своей неизменной принципиальной позиции о том, что любые проявления харассмента, дискриминации и совершение оскорбительных или унизительных действий в учреждениях культуры – недопустимы.

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