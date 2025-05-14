Андрій Білоус, якого звинуватили у домаганнях, пішов з посади керівника Молодого театру

Режисер Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, залишив посаду директора, художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Це сталось після чергової хвилі розголосу скандалу.

Андрій Білоус подав заяву на звільнення з посади директора Молодого театру. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Департамент культури КМДА.

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Таким чином режисер залишив посаду директора, художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Відповідний наказ Департаменту підписано.

Подальші рішення щодо того, хто тимчасово обійматиме посаду керівника театру, будуть ухвалюватися згідно з законом.

У Департаменті культури нагадали про свою незмінну принципову позицію про те, що будь-які прояви харасменту, дискримінації й вчинення образливих чи принизливих дій у закладах культури – неприпустимі.

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