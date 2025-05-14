Андрій Білоус, якого звинуватили у домаганнях, пішов з посади керівника Молодого театру
Режисер Андрій Білоус, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, залишив посаду директора, художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Це сталось після чергової хвилі розголосу скандалу.
Андрій Білоус подав заяву на звільнення з посади директора Молодого театру. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Департамент культури КМДА.
Важливо "Не мовчіть": актори Молодого театру зі сцени розповіли про домагання Андрія Білоуса
Таким чином режисер залишив посаду директора, художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Відповідний наказ Департаменту підписано.
Подальші рішення щодо того, хто тимчасово обійматиме посаду керівника театру, будуть ухвалюватися згідно з законом.
У Департаменті культури нагадали про свою незмінну принципову позицію про те, що будь-які прояви харасменту, дискримінації й вчинення образливих чи принизливих дій у закладах культури – неприпустимі.
Що відомо про скандал навколо Андрія Білоуса
- У січні 2025 року керівника Молодого театру та викладача КНУТКіТ Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Колишня студентка розповіла про листування з режисером, який вимагав від неї інтимних фото, обговорював сексуальні фантазії та поширював фото інших дівчат.
- Андрія Білоуса відсторонили від викладання та керівництва Молодим театром, а поліція відкрила кримінальне провадження. Сам режисер заперечив звинувачення й заявив, що це "організована кампанія проти нього".
- Через 30 днів термін, на який відсторонили Білоуса, сплив, тому він поновився на посаді та повернувся до роботи в театрі. А у квітні 2025 навіть здобув звання доцента. У КМДА заявили, що його не можуть звільнити, оскільки на це немає відповідних правових механізмів.
- Маша Єфросиніна зайнялась розголосом скандалу та опублікувала листування студенток з Білоусом, деякі з них були неповнолітніми. Вона закликала підписати петицію про звільнення режисера.
- 8 травня у Молодому театрі відбулася вистава "Небезпечні зв'язки", режисером якої був Білоус. Після її завершення актори зі сцени розповіли про домагання з боку керівника й закликали не дати цій справі затихнути. За їхніми словами, слідство триває, але особливого прогресу немає.