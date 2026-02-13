Где сейчас Андрей Данилко – артист, который создал Верку Сердючку и покорил Евровидение
- Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, осудил агрессию России и участвует в благотворительных концертах в поддержку Украины.
- Верка Сердючка с бэндом продолжает гастролировать и станет хедлайнером Eurovision Song Contest Live Tour к 70-летию конкурса летом 2026 года.
Верка Сердючка давно стала феноменом украинского шоу-бизнеса. Но за этим ярким и смешным образом на самом деле стоит непростая история Андрея Данилко – парня из Полтавы, который вряд ли мог представить, что будет представлять Украину на Евровидении и гастролировать по миру, где его треки будут подпевать в унисон.
Когда-то он играл в школьных сценках, а сегодня его знает весь мир. Как начинался этот путь и где Андрей Данилко сейчас – смотрите далее в материале 24 Канала.
Будущий артист родился 2 октября 1973 года в Полтаве. Детство Андрея не было безоблачным. В одном интервью он рассказывал, что отец злоупотреблял алкоголем и был жестоким к матери. Впоследствии, по словам Данилко, эти отношения в семье повлияло и на его личную жизнь.
У Данилко есть сестра Галина от первого брака матери. Женщина старше Андрея на 10 лет. Из-за давнего конфликта они долгое время не общались, но после смерти мамы в 2020 году смогли помириться.
Что известно о карьере Андрея Данилко?
С детства он тянулся к сцене. В подкасте, который вышел на ютуб-канале Василия Байдака, Данилко вспоминал, как в пионерском лагере сыграл врача в небольшой постановке – и именно тогда впервые почувствовал, что выступать перед людьми ему действительно нравится.
В седьмом классе Андрей поступил в местную театральную студию и впоследствии играл в коллективе "Компот", а после школы пошел учиться в цирковое училище.
Как возник образ Верки Сердючки?
Это произошло почти случайно. Данилко и другим студентам дали задание наблюдать за людьми. Тогда парень обратил внимание на проводницу поезда – так и появился комедийный персонаж, который изменил жизнь Андрея. Артист отмечал, что Верка Сердючка – это собирательный образ.
Кстати, известно, что сценическую фамилию Данилко позаимствовал от одноклассницы Ани Сердюк.
Свой первый костюм артист до сих пор хранит.
Этот костюм еще сохранился. Где-то на Политехе, моей первой квартире, оно там висит. Думаю, там есть берет, рубашка, пиджак, юбка. Я его не видел лет 25,
– рассказывал Андрей.
В 90-х Данилко много выступал на фестивалях и конкурсах, а также дебютировал на харьковском телевидении ПРИВАТ TV в развлекательной программе "Чиз". Сам он в интервью на ютуб-канале Рамины Эсхакзай в шутку называл себя "стендапером 90-х", хотя тогда это слово в Украине почти не употребляли.
Узнаваемой на всю страну Верку Сердючку сделала реклама ПриватБанка.
С 1997 до 2002 года выходила программа "СВ-шоу", которая только добавила артистке популярности. В шоу Верка Сердючка общалась со знаменитостями в "вагоне поезда". Ее соведущей была молчаливая Геля. Сначала проект выходил на "1+1", а впоследствии его транслировали и российские телеканалы.
Позже Данилко перешел от юмористических номеров к музыке. В 2003 году вышел альбом "Ха-ра-шо", который имел большой успех. Сейчас среди хитов артистки можно выделить песни "Все будет хорошо", "Чита-дрита", "Я не поняла", "Жениха хотела", "Я рождена для любви" и другие.
С 2004 года Сердючку на выступлениях постоянно сопровождает "мама" в исполнении актрисы Инны Белоконь – этот дуэт стал неотъемлемой частью образа.
В 2007 году Верка Сердючка представила Украину на Евровидении с песней Dancing Lasha Tumbai. В финале в Хельсинки украинская артистка заняла второе место. Это выступление принесло Сердючке мировую известность.
Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: смотрите видео онлайн
С проводницы Верка Сердючка быстро превратилась в одну из главных поп-звезд страны.
Кстати, издание The Guardian назвало Dancing Lasha Tumbai "лучшей песней, которая не выиграла Евровидение".
Важной страницей карьеры Данилко также стала работа в жюри "Х-фактора" и Национального отбора на Евровидение.
Что известно о личной жизни Андрея Данилко?
Артист не женат и вообще довольно редко говорит о личной жизни.
Не дается мне семейная жизнь. Не потому, что я не хочу, а потому, что не получается. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал по этому поводу, то сейчас принял. Если оно дано, оно будет,
– рассказал Андрей Данилко.
Где сейчас Верка Сердючка?
После начала полномасштабного вторжения России Андрей Данилко публично осудил агрессию и активно присоединился к благотворительным концертам в поддержку Украины и ВСУ.
Сегодня Верка Сердючка с бэндом продолжает гастролировать в Украине и за рубежом. Этой весной команда отправляется в тур по городам Северной Америки.
Также Данилко станет одним из хедлайнеров первого официального Eurovision Song Contest Live Tour, который Европейский вещательный союз организует к 70-летию конкурса. Летом 2026 года артисты выступят в Лондоне, Гамбурге, Милане, Цюрихе, Антверпене, Кельне, Копенгагене, Амстердаме, Париже и Стокгольме. Об этом сообщили на сайте Eurovision Song Contest.