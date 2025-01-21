Как сегодня живет Андрей Данилко, который отчаялся в устройстве личной жизни

Андрей Данилко, который известен образом Верки Сердючки, настоящая легенда украинского шоу-бизнеса. А выступление на Евровидении в 2007 году стало фурором для иностранной публики.

Родился артист 2 октября 1973 года в Полтаве. После окончания школы Данилко хотел поступить в музыкальное училище, однако мечту реализовать не удалось. Тогда пробует поступить в педагогический институт – и снова провал. В результате начал учиться на кассира-продавца. Однако мечту о творческой деятельности не оставляет и мчится на поезд, чтобы поступить в Харьковский театральный, но и здесь неудача – парень опаздывает. Как возник образ Верки Сердючки, планирует ли Данилко мобилизоваться и что известно о его личной жизни, читайте на Show 24.

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Верка Сердючка – легенда шоубизнеса

В 1990 году появился образ проводницы Верки Сердючки. Интересно, что фамилию этой героини Данилко позаимствовал у бывшей одноклассницы – Анны Середюк, которой пообещал ее прославить. Такая идея быстро приобрела популярность, артист поехал в гастрольный тур и начал создавать новых персонажей. В 1995 году знаменитость поступает в эстрадно-цирковое училище, однако обучение так и не завершил.

В прошлом году в соцсетях распространили черно-белую запись телепрограммы "Выбрики", которую вел Константин Грубич. Андрей отвечал на вопросы от украинцев в студии. Среди зрителей присутствовали и его коллеги из полтавского театра, например, Инна Еременко (сейчас Белоконь). Данилко рассказывал о создании образа проводницы Верки Сердючки, узнаваемость на улицах, поступление в цирковое училище и не только.

Архивное видео с Андреем Данилко 1995 год: смотрите видео онлайн

В 1997 году к Верке Сердючке пришла первая настоящая волна популярности, ведь тогда она выступила в роли ведущей программы "СВ-шоу". В 2003 году выходит альбом артиста "Ха-ра-шо", который стал очень успешным. В том же году ему присвоили звание заслуженного артиста Украины.

Верка Сердючка – "Горілка": смотрите видео онлайн

До 2004 года сценической партнершей Сердючки была Геля (Радмила Щоголева). С тех пор неизменно сопровождает Веру так называемая "мама" – актриса Инна Белоконь.

Верка Сердючка с "мамой" / Фото из инстаграма звезды

Следующие годы для Данилко по-настоящему были безумными. Постоянные гастроли, получение музыкальных премий, участие в телепроектах, популярность в странах СНГ и не только. В 2007 году Верка Сердючка едет в Хельсинки с песней Lasha Tumbai на Евровидение. Несмотря на то, что решение отправить артиста возмутило немалое количество общества, однако это не помешало ему достойно представить Украину на певческом конкурсе. Сердючка заняла второе место, однако ее выступление до сих пор считается победным, а европейцы знают слова трека наизусть.

Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai (Eurovision 2007): смотрите видео онлайн

В 2008 году Андрей Данилко получил звание народного артиста. Певец снимался в мюзиклах, а в 2014 году в образе Верки Сердючки снялся в фильме "Шпион".

В 2016 году впервые появился на публике в образе самого себя в составе судейской команды на Нацотборе на Евровидение. В том же году стал членом жюри в проекте "Х-Фактор".

Андрей Данилко – судья проекта "Х-Фактор" / Фото "СТБ"

В 2021 году был ведущим одного из выпусков юбилейного сезона "Орел и Решка" вместе с Верой Брежневой.

Верка Сердючка и Вера Брежнева стали ведущими в "Орле и Решке" / Фото из инстаграма "Орла и Решки"

Языковой вопрос и мобилизация

Ранее Андрей Данилко рассказывал, почему в свое время он перешел на русский язык. Артист признавался, что всегда общался на суржике, как и его героиня Сердючка. На телевидении он старался говорить и давать интервью на украинском. Однако его товарищ навеял ему комплекс, сделав некорректный комментарий, вроде бы на государственном языке он общается неестественно. Поэтому Данилко решил учить русский.

Во время войны артист продолжает исполнять песни на русском. Андрей рассказывал, что не будет ломать себя и не будет переводить песни на украинский.

Когда мне говорят, что я говорю на языке агрессора, то я говорю: "А может, агрессор разговаривает на русском?". Язык дан для коммуникации. Песни в основном написаны мной. Я сам из Полтавы, там суржик, я даже когда-то этого стеснялся. И сейчас говорю, что это особенность нашей области. Почему я должен себя ломать? Я подчеркиваю, что язык дан для того, чтобы мы понимали друг друга. А его используют в политических целях,

– отметил исполнитель.

Он добавил, что в Украине должен быть государственным украинский язык, однако не понимает, почему ему должны запрещать петь написанные им же песни. Певец говорит, что не может перевести некоторые композиции из своего репертуара на украинский, потому что тогда теряется смысл.

Такие высказывания не оставили в стороне Игоря Кондратюка, который сказал, что стоит проще относиться к Данилко, поскольку авторитет артиста не является весомым в обществе. Более того, Андрей считает, что его русскоязычное творчество – прекрасное, по мнению продюсера.

Андрей Данилко – гениальный актер. Мне, честно говоря, безразличны его мнения по поводу каких-то философских, фундаментальных вопросов. Если меня такие вопросы интересуют, то я обращаюсь к людям, которые профессионально в этом лучше осведомлены, чем Андрей,

– подчеркнул Игорь.

Напомним и то, что летом 2024 года в городе Юрмала, что в Латвии, отгремел международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который организовала певица Лайма Вайкуле. Среди приглашенных исполнителей было немало украинских звезд, в том числе Верка Сердючка. И там не обошлось без скандала. Кроме того, что певец разговаривал и выступал на русском и еще, увидев в зале россиянку Аллу Пугачеву, поздоровался, низко поклонился и спел несколько строк из ее песни "Ты возьми меня с собой".

Вопрос мобилизации также коснулся певца, ведь публике стало интересно, готов ли Андрей взять в руки оружие, как это сделали другие коллеги по творческому цеху. Тогда артист отметил, что у него нет физической подготовки, которая нужна, чтобы четко выполнять задачи на войне.

"Это то же, что сказать: "Залужный, давайте мы наклеим ваш плакат на Дворце "Украина" и скажем: "Поет и рассказывает Залужный",

– сказал Данилко.

Он подчеркнул, что военным делом должны заниматься профессионалы. Андрей привел пример российской армии, где воюют те, кто ничего не умеют, впервые в жизни видят автомат. В результате есть очень много потерь. Однако, если не будет другого выхода, то Данилко пойдет служить.

Личная жизнь

Как известно, артист холост и не имеет детей. В интервью он признался, что не хотел бы быть одиноким, но думает, что такова его судьба.

Не дается мне семейная жизнь. Не потому, что я не хочу, а потому, что не получается. Как будто мне это не дано. Если раньше я переживал по этому поводу, то сейчас принял. Если оно дано, оно будет,

– рассказал Андрей Данилко.

Более того, накануне 49-летия исполнитель откровенно поделился своими мыслями: "Я понимаю – у меня не будет семьи. Я это уже понимаю и поэтому не парюсь. Вот не дано, ничего страшного. Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например", – сказал артист.

Где сейчас Андрей Данилко

Артист с командой продолжает выступать как в Украине, так и за ее пределами. Сердючка участвовала в благотворительных мероприятиях, чтобы помочь собрать средства для ВСУ.

Поэтому после нашей победы у Андрея Данилко грандиозные планы. Если семьи ему уже не построить, то всю свою энергию он будет вкладывать в творчество – в новые проекты, клипы, шоу-программы.

Андрей Данилко и Инна Белоконь / Фото из инстаграма артиста

"Мне бы хотелось, чтобы все было в удовольствие. Когда у меня есть время на создание программ, номеров, на съемки клипов, а не быть загнанной лошадью – ты все время выкручиваешься, подстраиваешься под обстоятельства или закрываешь глаза на непрофессиональный подход других людей. Мне хотелось бы внутреннего порядка и спокойствия", – подытожил артист.