Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отказывается переводить свои старые песни на украинский язык. Такую позицию коллеги раскритиковал вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот.

Фагот считает, что Данилко просто не хочет меняться и проявляет упрямство. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью певца OBOZ.UA.

Ой, да все возможно – надо только захотеть. Мне никогда не нравились эти отговорки: трудно переводить. Конечно, музыка языка другая, но главное же – желание. А это просто нежелание трансформироваться. Не знаю, возможно, он воспримет это как наступление на свое эго. Но на самом деле ничего страшного не произойдет. Данилко упирается. Но это даже не он, это полтавский жлоб в нем упирается,

– высказался Фагот.

Вокалист группы ТНМК вспомнил, как убеждал Олю Полякову перевести песни на украинский язык. Сначала певица скептически относилась к этому, но сейчас ее творчество – полностью украиноязычное.

Я помню, у меня был спор с Поляковой, когда пытался убедить ее в целесообразности перевода песен на украинский, а она возмущалась: "Я что, должна все петь на украинском?" Это было давно. Говорю: "Ну пусть не все, но хотя бы начни". А теперь смотрю на афише – сто процентов материала на украинском языке. Все перевела – молодец. Если бы еще десять лет назад начала, была бы еще большим молодцом,

– отметил он.

Что Андрей Данилко говорил о переводе песен?

Напомним, не так давно вокруг Андрея Данилко разгорелся скандал из-за того, что он пел песни на русском языке на концерте в Киеве.

Ранее артист заявлял, что работа над украиноязычным репертуаром продолжается. Однако, кроме того, Данилко говорил, что не будет переводить свои хиты на украинский язык.

"Переводить я ничего не буду, я попробовал перевести – это получается КВН, и это такое: "ой можно все перевести", – ничего подобного. Переведите мне, пожалуйста, "Червону руту" на русский. Не можете, потому что это так написано. Ивасюк – для меня пример того, как талантливо сделана песня. И я всем говорил, что будет популярно только талантливое", – отмечал он.