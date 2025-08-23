Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, відмовляється перекладати свої старі пісні на українську мову. Таку позицію колеги розкритикував вокаліст гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот.

Фагот вважає, що Данилко просто не хоче змінюватися і проявляє впертість. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю співака OBOZ.UA.

Ой, та все можливо – треба лише захотіти. Мені ніколи не подобалися ці відмовки: важко перекладати. Звісно, музика мови інша, але головне ж – бажання. А це просто небажання трансформуватися. Не знаю, можливо, він сприйме це як наступ на своє его. Але насправді нічого страшного не станеться. Данилко впирається. Але це навіть не він, це полтавський жлоб у ньому впирається,

– висловився Фагот.

Вокаліст гурту ТНМК пригадав, як переконував Олю Полякову перекласти пісні на українську мову. Спершу співачка скептично ставилася до цього, але зараз її творчість – повністю україномовна.

Я пам'ятаю, у мене була суперечка з Поляковою, коли намагався переконати її в доцільності перекладу пісень українською, а вона обурювалась: "Я що, повинна все співати українською?" Це було давно. Кажу: "Ну нехай не все, але хоча б почни". А тепер дивлюсь на афіші – сто відсотків матеріалу українською мовою. Все переклала – молодець. Якби ще десять років тому почала, була б ще більшим молодцем,

– зазначив він.

Що Андрій Данилко казав про переклад пісень?

Нагадаємо, не так давно навколо Андрія Данилка розгорівся скандал через те, що він співав пісні російською мовою на концерті у Києві.

Раніше артист заявляв, що робота над україномовним репертуаром триває. Однак, крім того, Данилко говорив, що не буде перекладати свої хіти на українську мову.

"Перекладати я нічого не буду, я спробував перекласти – це виходить КВН, і це таке: "ой можна все перекласти", – нічого подібного. Перекладіть мені, будь ласка, "Червону руту" російською. Не можете, бо це так написано. Івасюк – для мене приклад того, як талановито зроблена пісня. І я всім казав, що буде популярне тільки талановите", – зазначав він.