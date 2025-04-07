Семейный архив: появилось редкое фото Андрея Данилко с мамой

Поклонники творчества Верки Сердючки редко видят личные архивные кадры Андрея Данилко. Однако, на днях в сети появился детский снимок артиста с мамой.

Сообщает Show 24 со ссылкой на официальный фан-аккаунт Верки Сердючки.

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Продюсер и друг Андрея Данилко, Юрий Никитин, выложил в сеть архивный черно-белый снимок. На фото маленький Андрей сидит на руках у мамы и внимательно смотрит в камеру.

Точная дата, когда была сделана фотография, остается неизвестной. Вероятно, это 1978-79 годы.

Для справки! Андрей Данилко родился 2 октября 1973 года. Сейчас артисту 51 год.

В комментариях под фотографией поклонники заметили, что Андрей сильно похож на свою маму.

Заметим, недавно шоумен также выставил архивные кадры начала своего творческого пути. Андрей Данилко показал, как выглядел 25 лет назад, когда он с Гелей участвовал в "СВ-Шоу".

После этого стало известно, как Данилко создал первый костюм для Верки Сердючки. Оказывается, юбку артист одолжил у своей мамы.