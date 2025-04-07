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Продюсер і друг Андрія Данилка, Юрій Нікітін, виклав у мережу архівний чорно-білий знімок. На фото маленький Андрій сидить на руках у мами й уважно дивиться в камеру.

Точна дата, коли було зроблено фотографію, залишається невідомою. Ймовірно, це 1978- – 9 роки.

Для довідки! Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року. Зараз артисту 51 рік.

Водночас у коментарях під світлиною шанувальники зауважили, що Андрій сильно схожий на свою маму.

Зауважимо, нещодавно шоумен також виставив архівні кадри початку свого творчого шляху. Андрій Данилко показав, який вигляд мав 25 років тому, коли він з Гелею брав участь в "СВ-Шоу".

Після цього стало відомо, як Данилко створив перший костюм для Вєрки Сердючки. Виявляється, спідницю артист позичив у своєї мами.