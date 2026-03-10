Куда исчез танцовщик и муж Лилии Ребрик – Андрей Дикий

Андрей Дикий стал известным благодаря проекту "Танцы со звездами". Интересно, что именно там его свела судьба с телеведущей Лилией Ребрик.

Танцовщик не является слишком публичным человеком, хоть и участвует в крупных мероприятиях. Чаще всего на связь с журналистами выходит его жена. 24 Канал расскажет, что известно о жизни Дикого и действительно ли он исчез из поля зрения украинского зрителя.

Как "Танцы со звездами" построили личную жизнь Андрея Дикого?

Андрей родом из Киева. Когда-то он работал в танцевальном проекте, а его звездной коллегой по паркету стала именно Лилия Ребрик. Некоторые зрители чуть ли не с первого эфира "приписывали" паре роман. Телеведущей даже пришлось успокаивать танцора, мол, это всего лишь так работает телевидение.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий на проекте "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн

И, как известно, на момент участия в проекте Андрей был в серьезных отношениях со своей партнершей Ириной. Лилия, кажется, также не была одинокой. И между ними таки промелькнула искра. Интересно, что звездную телеведущую некоторые комментаторы до сих пор обвиняют в том, что якобы она забрала Андрея у другой женщины.

На "Танцах со звездами" пара получила "серебро", а вот в реальной жизни в конце 2011 года они пошли под венец. Событие должно было быть скрытым от лишних глаз, однако близкое окружение выдало прессе ценную информацию и вскоре на первых полосах появилась новость о бракосочетании Ребрик и Дикого.

Свадьба Дикого и Ребрик / Фото из инстаграма танцора

В 2021 году, когда их семье исполнилось 10 лет, супруги организовали для себя свадебную фотосессию, чтобы иметь хорошие воспоминания о пройденных годах вместе.

Годовщина свадьбы Андрея Дикого и Лилии Ребрик / Фото из соцсетей

Сегодня пара имеет статус многодетных родителей, ведь в их семье родилось аж три дочери: 2012 – дочь Диана, 2018 – дочь Полина и 2024 – дочь Аделина.

Андрей Дикий с семьей / Фото из инстаграма танцовщика

Как известно, старшая дочь пошла по стопам звездного отца. Андрей очень часто в соцсетях делится достижениями Дианы. Вторая дочь занимается гимнастикой, как писал папа, "хоть кто-то не пошел в танцы".

Диана Дикая занимается танцами: смотрите видео онлайн

Где сейчас Андрей Дикий?

Как известно, муж Ребрик никуда не исчезал. Сегодня он тренирует детей, а также вместе с женой участвует в спектакле "Большие деньги".

Андрей Дикий и Лилия Ребрик в спектакле "Большие деньги": смотрите видео онлайн

Кроме того, хореограф открыл собственную танцевальную студию "Дикого", однако последние сообщения на инстаграм-странице датируются еще 2023 годом.

Также семья занимается благотворительным фондом, который создали вместе. Главная цель – помочь военным, детям и украинцам, которые пострадали в результате российской агрессии. Сейчас есть несколько активных ссылок на банки с различными сборами к которым, при желании, можно приобщиться.