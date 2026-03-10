Танцівник не є надто публічною людиною, хоч і бере участь у великих заходах. Найчастіше на зв'язок із журналістами виходить його дружина. 24 Канал розповість, що відомо про життя Дикого і чи справді він зник з поля зору українського глядача.

Як "Танці з зірками" побудували особисте життя Андрія Дикого?

Андрій родом із Києва. Колись він працював у танцювальному проєкті, а його зірковою колегою по паркеті стала саме Лілія Ребрик. Деякі глядачі ледь не з першого ефіру "приписували" парі роман. Телеведучій навіть довелось заспокоювати танцюриста, мовляв, це всього лиш так працює телебачення.

Та, як відомо, на момент участі у проєкті Андрій був у серйозних стосунках зі своєю партнеркою Іриною. Лілія, здається, також не була самотньою. Та між ними таки промайнула іскра. Цікаво, що зіркову телеведучу деякі коментатори досі звинувачують у тому, що нібито вона забрала Андрія в іншої жінки.

На "Танцях із зірками" пара отримала "срібло", а от у реальному житті наприкінці 2011 роки вони пішли під вінець. Подія мала бути прихованою від зайвих очей, однак близьке оточення видало пресі цінну інформацію й невдовзі на перших шпальтах з'явилась новина про одруження Ребрик і Дикого.

У 2021 році, коли їхній родині виповнилось 10 років, подружжя організувало для себе весільну фотосесію, щоб мати гарну згадку про пройдені роки разом.

Сьогодні пара має статус багатодітних батьків, адже у їхній родині народилось аж три доньки: 2012 – донька Діана, 2018 – донька Поліна та 2024 – донька Аделіна.

Як відомо, старша донька пішла стопами зіркового батька. Андрій дуже часто в соцмережах ділиться досягненнями Діани. Друга донька займається гімнастикою, як писав татусь, "хоч хтось не пішов у танці".

Де зараз Андрій Дикий?

Як відомо, чоловік Ребрик нікуди не зникав. Сьогодні він тренує дітей, а також разом із дружиною бере участь у виставі "Великі гроші".

Крім того, хореограф відкрив власну танцювальну студію "Дикого", однак останні дописи на інстаграм-сторінці датуються ще 2023 роком.

Також сім'я займається благодійним фондом, який створили разом. Головна мета – допомогти військовим, дітям й українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Зараз є декілька активних посилань на банки з різними зборами до яких, за бажання, можна долучитись.