Андрей Джеджула показал сына от Димопулос в детстве и трогательно обратился к нему

У сына шоумена и ведущего Андрея Джеджулы и певицы Санты Димопулос особый праздник – парню исполнилось 18 лет. По случаю совершеннолетия отец подготовил для именинника очень трогательное и проникновенное поздравление.

Андрей Джеджула опубликовал в своем инстаграме серию архивных детских фотографий сына Даниэля, показав, каким тот был в ранние годы, и сопроводил их теплым и проникновенным постом.

Сын Джеджулы и Димопулос в детстве: смотрите видео

Шоумен признался, что безмерно гордится своим первенцем и считает его лучшим сыном и уже настоящим мужчиной. Звездный отец трогательно обратился к Даниэлю.

Сильный и мощный, сообразительный и умный, красивый и харизматичный, добрый и открытый, и здесь можно писать бесконечно, потому что ты действительно этого заслуживаешь! Ты лучший сын, о котором только можно было мечтать!

– пишет Джеджула.

Ведущий также попросил сына не обижаться на его родительские наставления, объяснив это огромной любовью и стремлением сделать его еще лучше.

А как бы поступил другой отец со своим любимым сыном, гордостью и надеждой? Учил бы его, чтобы он становился еще лучше! Так и я поступаю, потому что люблю тебя всем сердцем с момента твоего первого вздоха и до последнего моего вздоха буду любить! Помни это!

– подчеркнул шоумен.

Андрей Джеджула с детьми: смотрите фото

В заключение отец пожелал Даниэлю никогда не останавливаться на пути к мечтам, смело строить собственное будущее и призвал всегда оставаться человеком.

Оставайся всегда светлым лучиком и на светлой стороне, что бы ты ни делал! Всегда будь человеком! Люблю тебя, сынок,

– завершил поздравление ведущий.

В жизни Андрея Джеджулы в последнее время происходят важные семейные события. Как известно, ведущий – многодетный отец. Помимо 18-летнего Даниэля от Санты Димопулос, шоумен воспитывает 5-летнюю дочь Адель от брака с блогером Юлией Леус и самую младшую дочь Эмилию, которая родилась летом 2025 года в его третьем браке. Все дети ведущего общаются между собой, ранее он даже показал трогательную встречу двух сестричек.