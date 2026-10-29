Андрій Джеджула показав сина від Дімопулос у дитинстві та щемливо звернувся до нього

Андрій Джеджула опублікував у своєму інстаграмі серію архівних дитячих фотографій сина Даніеля, показавши, яким він був у ранні роки, та доповнив їх теплим і проникливим дописом.

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Шоумен зізнався, що безмежно пишається первістком і вважає його найкращим сином та вже справжнім чоловіком. Зірковий батько зворушливо звернувся до Даніеля.

Сильний та потужний, кмітливий та розумний, красивий та харизматичний, добрий і відкритий, і тут можна писати безкінечно, бо ти справді заслуговуєш! Ти найкращий син, якого можна було бажати!– пише Джеджула.

Ведучий також попросив сина не ображатися на його батьківські настанови та повчання, пояснивши це величезною любов'ю та прагненням зробити його ще кращим.

А як би інший батько вчинив зі своїм улюбленим сином, гордістю та надією? Вчив би, щоб він ставав ще кращим! Так і я роблю, бо люблю тебе усім серцем із моменту твого першого подиху і до останнього мого буду любити! Памʼятай це!– наголосив шоумен.

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Наприкінці батько побажав Даніелю ніколи не зупинятися на шляху до мрій, сміливо будувати власне майбутнє та закликав завжди залишатися людиною.

Залишайся завжди світлим променем і на світлому боці, що б ти не робив! Завжди будь людиною! Люблю тебе, синочка– завершив привітання ведучий.

У житті Андрія Джеджули останнім часом тривають важливі сімейні події. Як відомо, ведучий – багатодітний батько. Окрім 18-річного Даніеля від Санти Дімопулос, шоумен виховує 5-річну доньку Адель від шлюбу з блогеркою Юлією Леус та наймолодшу донечку Емілію, яка народилася влітку 2025 року у його третьому шлюбі. Усі діти ведучого спілкуються між собою, раніше він навіть показав зворушливу зустріч двох сестричок.