Андрій Джеджула опублікував нове сімейне фото. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.
До слова Під час вагітності та в бомбосховищі: Леся Нікітюк показала фото, яких раніше не було в мережі
Шоумен позував перед камерою з доньками – новонародженою Емілією та старшою Адель. Андрій Джеджула розповів, що сестри вже встигли познайомитися. Також з крихіткою побачився старший брат.
Промайнув перший тиждень! Емілія вже познайомилася з усіма рідними. Маленьку "лялю" гостинно зустрів братик та сестричка,
– поділився ведучий.
Андрій Джеджула з дітьми / Фото з інстаграму Андрія Джеджули
Що відомо про дітей Андрія Джеджули
Андрій Джеджула нещодавно повідомив, що став батьком утретє. У нього народилась донька Емілія. Ведучий одружився з матір'ю дитини, але свою обраницю він вирішив не показувати.
Також Андрій Джеджула виховує старшого сина Даніеля, який народився у цивільному шлюбі зі співачкою Сантою Дімопулос. В одному з інтерв'ю шоумен розповів, що хлопець вирішив повернутися до України й жити з батьком.
Друга дитина ведучого – 4-річна донька Аделіна, яка народилась у шлюбі з Юлією Леус.