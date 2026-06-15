Уже 25 лет в браке: Андрей и Екатерина Садовые откровенно рассказали о своих отношениях

Мэр Львова Андрей Садовой уже 25 лет состоит в браке с искусствоведом Екатериной Кит-Садовой. В новом більшом интервью супруги рассказали о своих отношениях.

Садовые пообщались со Славой Дёминым. Трехчасовое интервью вышло на его официальном ютуб-канале сегодня, 15 июня.

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Андрея и Екатерину познакомил их общий друг в День города Львова около 30 лет назад.

Мы сидели, пили кофе, танцевали. Это было в Бернардинском дворике,

– вспомнил Садовый.

На тот момент мужчина уже занимался предпринимательской деятельностью, а вот его будущая избранница была студенткой.

Пара довольно долго не оформляла свои отношения официально. Влюбленные поженились в 2001 году.

У нас была очень классная свадьба. Мы начали ее где-то в 5 вечера – кажется, заключили брак. Потом, в 6–7 часов, приехали на пир. Нас выгнали с пира в 10–11 часов,

– рассказал мэр Львова.

Андрей и Екатерина сообщили родителям о свадьбе за две недели до нее, так что это стало для них шоком. Садовый перезвонил в несколько ресторанов, однако мест не нашлось, поскольку был август.

Я понимаю, что попал. Потому что я пригласил семью на свадьбу, а места нет. Я начинаю придумывать, где устроить свадьбу. Я иду к директору исторического музея, там есть итальянский дворик внутри, и говорю ему, что хочу провести конференцию. Заплатил за аренду, организовали кейтеринг, красиво все расставили,

– добавил он.

Когда директор музея понял, что это свадьба, то был очень удивлен. Празднование не могло продолжаться до утра, поэтому вечером молодоженов и гостей попросили освободить помещение.

Мы всех гостей выгнали и счастливые поехали домой. Переоделись, помылись и пошли в центр города гулять. Идем и видим наших гостей. Я счастлив, потому что не люблю, когда на свадьбу приходят в обед, сидят до вечера. Дружбы, молодожены, гости уже замерзли,

– признался Андрей Иванович.

Екатерина рассказала, что для нее важна работа, а вот Садовый считает, что работать должен мужчина, а женщина – заниматься домом.

А это, кстати, катастрофа. В воскресенье будильник начинает звонить с 5 утра. Она забирает наших ветеранов, едет с ними на рыбалку. Вечером приезжает, спрашиваю, где рыба, а рыбы нет. Там они и съели ту рыбу, домой не принесли. В понедельник она снова на работу,

– отметил он.

Интервью с Андреем и Екатериной Садовыми: смотрите видео онлайн

Напомним, что супруги воспитывают пятерых сыновей: Ивана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония. В 2024 году, спустя 23 года со дня свадьбы, Садовые обновили брачные клятвы.

Думали ли Садовые о разводе?

В браке Андрея и Екатерины были кризисы, но супругам удавалось их преодолевать благодаря общению. Жена мэра Львова призналась, что даже думала о разводе.

Я себе этого (развода – 24 Канал) не представляю вообще. Я старовер. У меня родители постоянно устраивали феерверки, но закончилось это все любовью, и все нормально,

– сказал Садовый.

В семье бывают ссоры, но Садовым удается их решать.