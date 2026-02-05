После демобилизации: Андрей Фединчик неожиданно показался в военной форме

В сентябре 2025 года украинский актер, бывший муж Наталки Денисенко Андрей Фединчик сообщил, что демобилизовался. Теперь он неожиданно показался в военной форме.

Соответствующие фото Фединчик опубликовал на своей странице в инстаграме. Как оказалось, он надел военную форму для съемок.

Андрей Фединчик сыграл в военной драме "Живой", премьера которой состоится 24 февраля на телеканале 2+2. За основу ленты взята реальная история спецназовца ГУР Руслана Финчука с позывным "Хохол".

На фотографиях Фединчик позирует вместе с другими актерами драмы, в частности можно увидеть Максима Рягина, известного по сериалу "Любовь и пламя", и Евгения Ламаха, который снялся в "Пограничниках".

Впервые за долгое время надел форму по другой причине,

– написал Фединчик.

Андрей Фединчик на съемках проекта "Живой" / Фото "2+2"

Главного героя в ленте сыграл Андрей Исаенко – звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Сам Руслан Финчук также присоединился к созданию ленты. В комментарии "2+2" продюсер Татьяна Шулика рассказала, что он консультировал команду при написании сценария.

Мы действительно глубоко погрузились в работу разведчиков, которая кажется не очевидной для рядового украинца, но которая решает многое в этой войне. Эти люди – настоящие супергерои. И мы счастливы, что можем этой лентой рассказать больше об их работе, о героизме и его цене, а также вдохновить его примером других,

– отметила Шулика.

В проекте также снялись: Александр Зарубей, Дмитрий Рыбалевский, Элеонора Кравченко, Ренат Сеттаров и другие.

Почему Андрей Фединчик демобилизовался?