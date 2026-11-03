Скрываться не буду, – Фединчик рассказал о новых отношениях после развода с Денисенко и о сыне

Украинский актер Андрей Фединчик рассказал, как живет после развода с Наталкой Денисенко.

В интервью для Styler артист рассказал, как проводит время с сыном и готов ли он к новым отношениям.

Актер признался, что время с сыном проводит очень просто и без лишнего пафоса – так же, как и большинство обычных семей.

Погулять во дворе, развлечься в ТЦ, потусоваться дома,

– отметил Фединчик.

Андрей Фединчик с сыном / Фото со страницы в инстаграме andreyfedinchik



Поклонницы часто спрашивают Андрея, занято ли сейчас его сердце. Сам артист говорит, что специально никого не ищет и ничего не торопит, однако от любви не отказывается.

Если встречу любовь, то, конечно, скрываться не буду,

– признался он.

Также актер рассказал, как реагирует на сплетни и злобные комментарии в соцсетях. Он научился не принимать оскорбительные слова близко к сердцу.

Если это конструктивная критика, то важно ее принимать во внимание. Соглашаться с ней или нет – зависит от твоего отношения. Если это просто хейт, то вообще не обращать внимания, тебя просто хотят сбить с пути. Автора блокирую и иду дальше,

– пояснил Андрей.

Напомним, Андрей Фединчик и Наталка Денисенко официально развелись в мае прошлого года. Актриса уже успела выйти замуж во второй раз – ее избранником стал Юрий Савранский.