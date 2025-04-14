Работал с Гайтаной и Тоней Матвиенко: трагически погиб музыкант Андрей Гураль

На Буковине погиб музыкант Андрей Гураль. Он был композитором и аранжировщиком, работал с известными украинскими звездами.

Об утрате сообщил радиоведущий Олег Сирман. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его фейсбук-страницу.

К слову В возрасте 94 лет умер режиссер фильма "Рэмбо: Первая кровь" Тед Котчефф

Каждый час на "Буковинской Волне" звучит песня Андрея Гураля "Відлітаю". Никогда не думал, что ее слова станут пророческими. Прошлой ночью Андрей трагически погиб. Он был великим человеком с большим сердцем. Гениальным музыкантом и моим наставником,

– написал Олег Сирман.

Андрей Гураль приложился к созданию сотен песен, которые полюбились многим слушателям. Он работал с известными украинскими артистами – Гайтаной, Тоней Матвиенко, группами "Нічлава", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, добавляет "Чернівецький промінь".

Андрей Гураль / Фото из фейсбука музыканта

Ранее на Буковине произошла смертельная авария

14 апреля представители Нацполиции в Черновицкой области сообщили о ДТП, произошедшем вечером 13 апреля в селе Оршовцы. Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz наехала на 46-летнего местного жителя. Мужчина получил многочисленные травмы, не совместимые с жизнью.

Буковинец умер, когда ему оказывали медицинскую помощь. Имя погибшего не называют. По факту аварии следователи начали расследование.