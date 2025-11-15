Андрей Хлывнюк объяснил, почему не будет переводить русскоязычные песни БУМБОКСА

Лидер группы БУМБОКС Андрей Хлывнюк не будет переводить старые русскоязычные песни, в частности "Вахтёрам", на украинский. Музыкант объяснил, почему принял такое решение.

Подробностями Хлывнюк поделился в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Бомбардир.

Да не хочу я их переводить. Это мои дети. Они уже были, это история, оно произошло. Зачем мне их переводить? Я уже другой человек. Пиши новые песни. Переводят песни и переаранжируют сильно те, кто новых не пишет. Зачем хвататься за них? Ну, было и было. Они живут своей жизнью в интернете,

– сказал Андрей Хлывнюк.

В то же время музыканту нравится, как другие артисты переводят русскоязычные песни группы БУМБОКС.

Потому что они дали возможность другим артистам о себе заявить,

– объяснил он.

Ведущий Роман Бебех предположил, что украинская культура "выиграла бы, если бы БУМБОКС перевел старые песни на украинский язык.

Не думай сильно о себе в культуре. Попробуй о культуре в себе подумать. Кстати, кажется, какой-то русский театральный художник сказал эту фразу. Чего думать, какое ты имеешь значение в культуре? Может корона вырасти очень быстро,

– ответил Хлывнюк.

Будет ли БУМБОКС исполнять русскоязычные песни?