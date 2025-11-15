Андрій Хливнюк пояснив, чому не перекладатиме російськомовні пісні БУМБОКСУ
- Андрій Хливнюк вирішив не перекладати старі російськомовні пісні БУМБОКСУ на українську, оскільки вважає, що варто писати нові пісні.
- Музиканту подобається, як інші артисти перекладають його пісні, оскільки це дає їм можливість заявити про себе.
Лідер гурту БУМБОКС Андрій Хливнюк не буде перекладати старі російськомовні пісні, зокрема "Вахтёрам", на українську. Музикант пояснив, чому прийняв таке рішення.
Подробицями Хливнюк поділився у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Бомбардир.
Та не хочу я їх перекладати. Це мої діти. Вони вже були, це історія, воно відбулося. Навіщо мені їх перекладати? Я вже інша людина. Пиши нові пісні. Перекладають пісні й переаранжовують сильно ті, хто нових не пише. Навіщо хапатися за них? Ну, було і було. Вони живуть своїм життям в інтернеті,
– сказав Андрій Хливнюк.
Водночас музиканту подобається, як інші артисти перекладають російськомовні пісні гурту БУМБОКС.
Бо вони дали можливість іншим артистам про себе заявити,
– пояснив він.
Ведучий Роман Бебех припустив, що українська культура "виграла б, якби БУМБОКС переклав старі пісні на українську мову.
Не думай сильно про себе в культурі. Спробуй про культуру в собі подумати. До речі, здається, якийсь російський театральний митець сказав цю фразу. Чого думати, яке ти маєш значення в культурі? Може корона вирости дуже швидко,
– відповів Хливнюк.
Інтерв'ю з Андрієм Хливнюком: дивіться відео онлайн
Чи буде БУМБОКС виконувати російськомовні пісні?
Нагадаємо, торік в інтерв'ю "Українській правді" Андрій Хливнюк зізнався, що його дуже злить, коли глядачі на концертах просять виконати російськомовну пісню.
Музикант наголосив, що з російськомовним репертуарам гурту БУМБОКС "покінчено на дуже-дуже довго, якщо не назавжди".
""Вахтери" прилітають кожен день до нас, ось в Суми прилетіли "Вахтери" – вбили людей, в Одесу, в Київ", – пояснив Хливнюк.