В сети поставили под сомнение службу Андрея Хлывнюка: певец ответил на упреки

Лидера группы "Бумбокс", который служит в ВСУ, внезапно раскритиковали в сети. Его увидели на улицах Киева и обвинили в обмане относительно службы, но Андрей Хлывнюк не промолчал.

Пользователь платформы Threads сделал заявление, в котором поставил под сомнение военную службу Андрея Хлывнюка. Он написал, якобы Андрей Хлывнюк "разъезжает по городу в военном пикапе", пока другие донатят на машины, передает Show 24.

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Другие пользователи осудили сообщение и стали на защиту Андрея Хлывнюка. Они напомнили, что лидер "Бумбокса" неоднократно был на передовой, а пикап, в котором он ехал, на самом деле не военный.

В частности, комментаторы объяснили, что это личное авто продюсера "Бумбокса", Алексея Согомонова. "Довоенное" состояние этого авто хорошо видно в клипе "Рок-н-ролл".

"То, что Алексей Согомонов переоборудовал машину, и сам в частности служит в ПВО – только добавляет ему чести. Не тебе! Он эту машину заработал собственным трудом. И только он может сказать, кто и куда на его машине может ездить. Учитывая дружеские отношения Хлывнюка и Согомонова... Подумай сам", – ответил один из пользователей.



Спор пользователей / Скриншот с Threads

Также пользователи объяснили, что Хлывнюка видели в Киеве лишь потому, что группа выступала на Atlas Festival. Артист с начала полномасштабного вторжения и до сих пор служит в армии.

Андрей Хлывнюк тоже ответил на хейт

Андрей Хлывнюк процитировал упреки в его сторону: о том, вроде бы он пиарится на войне, и не воюет, а дает концерты.

Не так те враги, как добрые люди...

– так музыкант ответил на обвинения, процитировав Тараса Шевченко.



Ответ Хлывнюка / Фото из инстаграм-сториз Андрея Хлывнюка

Напомним, недавно группа "Бумбокс" дала единственный концерт в Украине в 2025 году. Коллектив выступил на Atlas Festival в Киеве. Андрей Хлывнюк уже объяснял, что концерты для него – еще один действенный способ борьбы, ведь с их помощью он пополняет бюджет благотворительного фонда.