Из пригорода Николаева: Андрей Хлывлюк вышел на связь с важной новостью
- Андрей Хлывнюк анонсировал новую песню группы "Бумбокс", которая выйдет 10 октября вместе с клипом.
- 8 октября состоится премьера фильма о работе группы над песней "Живой".
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вышел на связь и обратился к поклонникам. Он сообщил, что коллектив впервые за долгое время выпустит новую песню, и раскрыл дату премьеры.
Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм "Бумбокса". Хлывнюк записал видеообращение.
Не пропустите Вам надо к врачу, – Хлывнюк эмоционально обратился к людям, которые до сих пор слушают российскую музыку
Андрей Хлывнюк сообщил, что уже 8 октября состоится премьера фильма о том, как группа "Бумбокс" работала на студии над новой песней "Живой". Сам трек и клип на него выйдет через два дня – 10 октября.
Спасибо вам за ваше внимание. Это "Бумбокс", пригород Николаева, 2025 год. Всем привет и победы,
– сказал музыкант в конце обращения.
В комментариях под заметкой украинцы пишут, что с нетерпением ждут премьеру от коллектива:
- "Очень жду видео и песню".
- "Ждем тур по Украине, мирной стране свободных людей".
- "Класс, с нетерпением ждем".
- "Спасибо вам за защиту! Жду премьеру!"
Заметим! 18 июля группа "Бумбокс" выступила на Atlas Festival, где музыканты и запремьерили новую песню "Живой". Правда, первый концерт коллектива в Украине в 2025 году прервала воздушная тревога. После отбоя он продолжился. Команда фестиваля поделилась фотографиями с выступления "Бумбокса" в инстаграме.
Коротко о группе "Бумбокс"
Группа "Бумбокс" в 2004 году создали вокалист Андрей Хлывнюк, гитарист Андрей Самойло ("Муха") и Валентин Матиюк (DJ Валик). В следующем году вышел дебютный альбом коллектива "Меломания".
В 2006 году группа выпустила второй альбом Family Бизнес, в который вошли 11 треков, в частности "Кем мы были", "Зцапала-злапала", "Цветы в волосах", "Отдаю", "Вахтерам". В Украине он получил золотой статус.
Во время полномасштабного вторжения лидер "Бумбокса" стал на защиту Украины. В феврале 2022 года Хлывнюк акапельно исполнил песню "Ой у лузі червона калина" на Софиевской площади – видео стало вирусным.
В марте 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций предоставило группам "Бумбокс" и БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ статус критически важных для экономики Украины.