Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вийшов на зв'язок і звернувся до шанувальників. Він повідомив, що колектив уперше за довгий час випустить нову пісню, і розкрив дату прем'єри.

Пише Show 24 з посиланням на інстаграм "Бумбоксу". Хливнюк записав відеозвернення.

Андрій Хливнюк повідомив, що вже 8 жовтня відбудеться прем'єра фільму про те, як гурт "Бумбокс" працював на студії над новою піснею "Живий". Сам трек і кліп на нього вийде через два дні – 10 жовтня.

Дякую вам за вашу увагу. Це "Бумбокс", передмістя Миколаєва, 2025 рік. Усім привіт і перемоги,

– сказав музикант наприкінці звернення.

У коментарях під дописом українці пишуть, що з нетерпінням чекають на прем'єру від колективу:

"Дуже чекаю на відео і пісню".

"Чекаємо тур Україною, мирною країною вільних людей".

"Клас, з нетерпінням чекаємо".

"Дякую вам за захист! Чекаю на прем'єру!"

Зауважимо! 18 липня гурт "Бумбокс" виступив на Atlas Festival, де музиканти й запрем'єрили нову пісню "Живий". Щоправда, перший концерт колективу в Україні у 2025 році перервала повітряна тривога. Після відбою він продовжився. Команда фестивалю поділилась фотографіями з виступу "Бумбоксу" в інстаграмі.

Коротко про гурт "Бумбокс"