З передмістя Миколаєва: Андрій Хливлюк вийшов на зв'язок з важливою новиною
- Андрій Хливнюк анонсував нову пісню гурту "Бумбокс", яка вийде 10 жовтня разом із кліпом.
- 8 жовтня відбудеться прем'єра фільму про роботу гурту над піснею "Живий".
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вийшов на зв'язок і звернувся до шанувальників. Він повідомив, що колектив уперше за довгий час випустить нову пісню, і розкрив дату прем'єри.
Пише Show 24 з посиланням на інстаграм "Бумбоксу". Хливнюк записав відеозвернення.
Андрій Хливнюк повідомив, що вже 8 жовтня відбудеться прем'єра фільму про те, як гурт "Бумбокс" працював на студії над новою піснею "Живий". Сам трек і кліп на нього вийде через два дні – 10 жовтня.
Дякую вам за вашу увагу. Це "Бумбокс", передмістя Миколаєва, 2025 рік. Усім привіт і перемоги,
– сказав музикант наприкінці звернення.
У коментарях під дописом українці пишуть, що з нетерпінням чекають на прем'єру від колективу:
- "Дуже чекаю на відео і пісню".
- "Чекаємо тур Україною, мирною країною вільних людей".
- "Клас, з нетерпінням чекаємо".
- "Дякую вам за захист! Чекаю на прем'єру!"
Зауважимо! 18 липня гурт "Бумбокс" виступив на Atlas Festival, де музиканти й запрем'єрили нову пісню "Живий". Щоправда, перший концерт колективу в Україні у 2025 році перервала повітряна тривога. Після відбою він продовжився. Команда фестивалю поділилась фотографіями з виступу "Бумбоксу" в інстаграмі.
Коротко про гурт "Бумбокс"
Гурт "Бумбокс" у 2004 році створили вокаліст Андрій Хливнюк, гітарист Андрій Самойло ("Муха") і Валентин Матіюк (DJ Валік). Наступного року вийшов дебютний альбом колективу "Меломанія".
У 2006 році гурт випустив другий альбом Family Бізнес, в який увійшли 11 треків, зокрема "Ким ми були", "Зцапала-злапала", "Квіти в волоссі", "Віддаю", "Вахтерам". В Україні він отримав золотий статус.
Під час повномасштабного вторгнення лідер "Бумбоксу" став на захист України. У лютому 2022 року Хливнюк акапельно виконав пісню "Ой у лузі червона калина" на Софіївській площі – відео стало вірусним.
У березні 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій надало гуртам "Бумбокс" і БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ статус критично важливих для економіки України.