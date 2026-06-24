Известный актёр Андрей Клименков во второй раз стал отцом: первое фото и имя новорождённого
Известный театральный и киноактер Андрей Клименков во второй раз стал отцом. Его жена Вера родила сына.
Андрей и Вера поделились радостной новостью и первым фото из роддома в Instagram.
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Мальчик появился на свет 23 июня в 11:06. Клименковы назвали его Андрей.
Добро пожаловать в семью, сынок,
– написал под публикацией актер.
На фото видна лишь крошечная ножка младенца.
Для справки! Зрители могли видеть Андрея Клименкова в сериалах "Казаки. Абсолютно лживая история", "Папик", "Речдок", "Плут" и других. Также известно, что Андрей Клименков сотрудничает с "Диким театром" и участвует в спектаклях Postplay Theatre.
Андрей – это второй ребенок супругов. Первенца Вера родила 7 января 2023 года. Мальчика зовут Даниил.
Напомним, недавно отцом стал блогер Игорь Пустовит, который ранее был женат на инфлюенсерше Саше Бо.