Андрей и Вера поделились радостной новостью и первым фото из роддома в Instagram.

Вас также может заинтересовать Дизайнер Светлана Бевза в третий раз стала мамой: первое фото и имя новорожденного

Мальчик появился на свет 23 июня в 11:06. Клименковы назвали его Андрей.

Добро пожаловать в семью, сынок,

– написал под публикацией актер.

На фото видна лишь крошечная ножка младенца.

Для справки! Зрители могли видеть Андрея Клименкова в сериалах "Казаки. Абсолютно лживая история", "Папик", "Речдок", "Плут" и других. Также известно, что Андрей Клименков сотрудничает с "Диким театром" и участвует в спектаклях Postplay Theatre.

Андрей – это второй ребенок супругов. Первенца Вера родила 7 января 2023 года. Мальчика зовут Даниил.

Напомним, недавно отцом стал блогер Игорь Пустовит, который ранее был женат на инфлюенсерше Саше Бо.