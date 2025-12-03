Писатель, ставший волонтером: где сейчас Андрей Любка, который приобрел более 400 авто для ВСУ

Андрей Любка – писатель, переводчик и эссеист. Но с начала полномасштабного вторжения он занялся волонтерской деятельностью и начал собирать средства и покупать автомобили для Вооруженных Сил.

Сегодня, 3 декабря, Андрей Любка празднует день рождения – писателю исполнилось 38 лет. В материале 24 Канала читайте больше о нынешней деятельности одного из ярких представителей современной украинской литературы.

Коротко о биографии Андрея Любки

Андрей Любка родился в Латвии – там в то время училась его мама. Однако детство он провел в Закарпатской области, учился в Мукачевском лицее, а высшее образование получал в Ужгороде и Варшаве. Так он получил степень специалиста по украинской филологии и магистра по балканским студиям.

Я вырос без отца. Вырос с мамой и дедушкой, бабушка умерла рано, она была учительницей и научила меня читать еще до школы. С детства в Виноградове я много читал. Поскольку это были бедные 90-е, мы никуда не ездили, не было развлечений. Но я много гулял, играл с камнями, что-то копал, я не мог усидеть дома,

– рассказывал о детстве Андрей Любка.

Во многих журналах и альманахах начали печататься стихи и переводы Андрея Любки. Также он писал в изданиях "Збруч", "Радио Свобода", активно проявлял гражданскую позицию.



Андрей Любка / Фото "Интервью из Украины"

Андрей Любка известен романами "Карбид", "Твой взгляд, Чио-Чио-сан", "Малый украинский роман"; сборником рассказов "Киллер", "Комната для печали", "Что-то со мной не так" и многих других.

Произведения Любки переведены на многие другие языки, он является лауреатом и большого количества премий. Хотя стоит добавить, что в 2020 получил антипремию "Золотой хрен" за худшее описание секса (в романе "МУР").

Личная жизнь Андрея Любки

В августе 2017 года Андрей Любка женился на украинской переводчице Юлии Пелепчук. Через три года у супругов родилась дочь Ульяна.

Следует признать, что именно рождение дочери сделало меня по-настоящему взрослым. Это не пустые слова, речь о новом ощущении ответственности, которую ты несешь за кого-то,

– писал Любка.

А в 2023 году семья писателя снова сообщила радостную весть – у них родилась вторая дочь Ярина.



Андрей Любка с семьей / Фото из инстаграма Андрея Любки

Где сейчас Андрей Любка?

Писатель вместе с семьей проживает в Ужгороде. Но этим городом его жизнь не ограничивается. Он часто путешествует по городам Украины или выезжает за границу на различные культурные мероприятия.

После начала полномасштабного вторжения Андрей Любка также стал волонтером и превратил собственную популярность в инструмент помощи. В ноябре этого года писатель подытожил, что приобрел уже 400 автомобилей для Вооруженных Сил Украины.

Это для меня простой, адекватный, понятный способ быть полезным своей стране, пока я не на фронте, ведь никто не знает, сколько продлится эта война и когда надо будет заменить тех, кто есть на фронте сейчас... Но сейчас я – волонтер, то есть, писатель-волонтер. Это важно отметить, потому что то, что мне удается собирать эти средства, стало возможным из-за того, что меня знали как писателя,

– рассказывал Андрей Любка.

Андрей Любка приобрел 400 авто для ВСУ: видео

В то же время Андрей Любка не оставляет писательской работы. В сентябре этого года он презентовал новый роман "Вечер в Стамбуле", что, по словам самого автора, будет отличаться от его привычного наследия.



Андрей Любка / Фото из инстаграма Андрея Любки

Также в 2023 году Андрей Любка попал в список "100 лидеров Украины", в следующем – стал директором Института Центральноевропейской Стратегии; победителем премии имени Джозефа Конрада-Коженевского 2024 года.