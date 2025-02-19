Где сейчас любитель "русского мира" Андрей Молочный, который предал Украину

Андрей Молочный длительное время работал в Украине. В частности, одним из самых успешных телевизионных проектов была "Файна Юкрайна", которая снималась в тандеме с Сергеем Притулой. Однако во времена украинской карьеры Молочный неоднократно унижал государственный язык и простых людей, а потом и вовсе предал свои корни.

Стоит начать с того, что Андрей, которого впоследствии окрестили предателем, родом из Житомирщины. Высшее образование получал в столице, а в студенческие годы стал участником КВН. Позже был одним из инициаторов создания украинской версии российского шоу "Comedy Club". Однако проект не стал настолько успешным, как в России, несмотря на то, что Молочный пытался различными способами его трансформировать. Уже с тех пор актер больше сосредотачивался на карьере в Москве. Какие шаги к измене делал юморист, в чем обвиняет Сергея Притулу и где он сейчас, читайте на Show24.

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Неудача "Comedy Club" и участие в "Файна Юкрайна"

Мы уже упоминали, что Молочный питал особую любовь к проекту "Comedy Club". Вместе с Антоном Лирником и Максимом Бахматовым начал решать организационные вопросы коллектива. Впоследствии Андрей и Антон создали "Дуэт имени Чехова", который сначала выступал в составе "Comedy Club UA". Однако, за короткий промежуток времени, мужчины перешли в "Comedy Club Москва". В 2010 году проект "Comedy Club UA" закрыли, поэтому Молочный решил выпустить обновленную версию стендап-шоу "Real Comedy". Программа выходила на телевидении без нецензурной лексики и любых шуток о политике.

Андрей Молочный и Антон Лирник / Фото из открытых источников

В 2008 году шоумен стал сопродюсером легендарного украинского проекта "Файна Юкрайна". Тандем Молочного и Притулы сразу полюбился публике. За время существования было отснято 100 выпусков, а само скетч-шоу стало одним из лучших по показателям на постсоветском пространстве.

Сергей Притула и Андрей Молочный / Фото из открытых источников

После того как проект закрыли, в 2011 году Андрей выпустил программу "Рюрики", а позже его можно было увидеть в российском комедийном телесериале "Москвичи".

Любовь к российской пропаганде

Во времена, когда Молочный был резидентом "Comedy Club UA", он позволял себе низкопробные шутки об Украине и государственном языке. Во время одного выступления предатель назвал украинцев, которые находятся за рубежом, "непутевыми и циничными, как правило, как эмигранты или гастарбайтеры". Украинский язык он же считает "неразвитым" и его нецелесообразно использовать в дубляже или научных проектах, потому что он звучит лишь в "сельскохозяйственной среде".

С начала Революции Достоинства и войны на востоке Украины шоумен перебрался в Россию, где устроил жизнь и карьеру. В ноябре 2019 года опубликовал на странице в инстаграме сообщение, где выразил надежду, что Киев очистят от "фашистов" и что памятники Второй мировой войны перестанут осквернять.

Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину,

– написал Молочный.

Андрей Молочный об Украине / Скриншот из инстаграма предателя

Завершая сообщение, он отметил, что для него это "боль и рваная рана на сердце", поэтому он надеется, что "как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти".

С началом полномасштабной войны, комик почему-то был не особо активным в соцсетях. Но все же продолжил держать уровень своего украинофобства. В частности, он выразил большое волнение о судьбе Киево-Печерской лавры и деятельности московского патриархата в Украине.

Выселение монахов из монастыря Киево-Печерской Лавры – это испытание для всего Православия. Тем, кто еще может что-то изменить, – остановитесь. Одумайтесь. Опомнитесь. Не допустите этой духовной катастрофы! Православные, молите Бога о сохранении монастыря и монахов Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры,

– написал предатель Молочный.

Молочный высказался о выселении московского патриархата / Скриншот из инстаграма

Конфликт с Сергеем Притулой

В 2023 году Сергей Притула, который долгое время сотрудничал с Андреем Молочным, заявил, что ему неизвестно о том, где находится актер. Он рассказал, что в 2022 году между ними произошел довольно странный разговор, однако в подробности волонтер вдаваться не стал.

Но в конце 2024 года Сергей таки поделился деталями беседы. До 2022 года мужчины не общались. А в один момент именно Притула решил первым написать предателю.

Мы с Андреем не разговаривали до 2022 года. А потом я как-то мекнул вечером, буду честный, и думаю, а что ты там, дядя, как ты живешь. Я набрал, выслушал от него какой-то ереси. Переписка была. Он меня обвинил, что его детей из-за меня булят и так далее. Потому что как-то там стишок написал,

– рассказал бывший шоумен.

Сергей Притула и Андрей Молочный / Фото из открытых источников

Оказалось, что когда Молочный пропагандировал ересь о "фашистах в Киеве", Притула решил ответить бывшему коллеге стихотворением, отметив, что "Антон из Жашкова просил передать, что с Маричкой они уже давно не проживают вместе".

Коли від мене ти пішла, я гірко плакав.

Обидва ліктя іскусав, пропивши ларьочки гриль.

На твій пост в інстаграмі я натрапив…

Заплакавши ще раз і зламав костиль!

Волонтер же высказал собственное мнение насчет того, почему на самом деле "булят" детей Молочного.

На самом деле все очевидно – твоих детей булят, потому что ты вата, которая даже после полномасштабного вторжения не нашла в себе смелости назвать убийц убийцами и сделать что-то, имея остатки уважения к себе, к стране, которая тебя вырастила, и к людям, которые невинно гибнут под российскими пулями и снарядами,

– подытожил Сергей.

Где сейчас предатель Андрей Молочный

Притула говорил, что ему ничего неизвестно о месте пребывания предателя. А вот шоумен Дядя Жора рассказал о вероятном месте дислокации Молочного.

А Молочный... Также вообще не слышно, не видно. Опять же, поговаривают, что остался в Москве, и соответственно выбрал позицию немножко другую,

– рассказал Дядя Жора.

Известно, что шоумен скрыл свои соцсети. Однако это не мешает пониманию того, что Молочный сознательно выбрал позицию российской стороны в то время, когда российские ракеты обстреливают Украину и родной город предателя, а он продолжает зарабатывать кровавые рубли.