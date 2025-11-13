Жена Билоуса отреагировала на скандал с обвинениями мужа в сексуальном насилии

Бывшего директора Молодого театра Андрея Белоуса подозревают в систематическом сексуальном насилии над студентками. Его жена Ирина прокомментировала скандал вокруг режиссера.

Она считает, что дело Билоуса – это заказная кампания против него. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Завтрака с 1+1".

Ирина Билос дала комментарий журналиста ЖВЛ. Она заявила, мол, история с обвинениями ее мужа началась еще до того, как об этом стало известно публично.

Началась другими угрозами, другими смсками. Сейчас я просто не готова вам на это ответить. Но просто скажу, что начало ее было глубже. Никто не мог ожидать, что это развернется именно так,

– высказалась жена Билоуса.

Она уверена в том, что режиссер никому не посылал сообщения интимного характера.

Ирина также рассказала, что от их семьи отвернулось много друзей после скандала.

История такая липкая, неприятная. И люди боятся стать на эту территорию. Все театры посчитали нужным быстренько сказать, что мы против насилия, но в контексте Билоуса. Большинство людей поддерживают нас до сих пор. И пишут мне в личные, и говорят: "Извини, мы не можем открыто сказать, но желаем тебе терпения и сил,

– отметила она.

До этого Ирина Белоус публиковала пост в своем фейсбуке, где говорила, что всеми законными путями будет защищать честь семьи, потому что ее мужа якобы "пытаются уничтожить без суда и доказательств".

Известно, что Андрей Белоус будет находиться под стражей до декабря 2025 года без права на залог.

В чем именно обвиняют Андрея Белоуса?