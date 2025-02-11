Там ад, – известный актер откровенно высказался о Билоусе, которого обвиняют в домогательствах

Украинский актер Виктор Стороженко, который служит в ВСУ, прокомментировал секс-скандал в Карпенко-Карого. Он высказался о преподавателе Андрее Белоусе.

Виктор утверждает, что "было реальное насилие". Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Стороженко.

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Так, актер распространил пост в соцсетях, где отметил, что он выступает за справедливость и за то, чтобы зло было наказано.

Кто-то думает, что я не поддержал жертв, но это не так. Я их поддерживал до того, как это стало "мейстримом" еще так с 2017. Те, кто знает, тот знает, единственное, что я их просил, чтобы они заговорили, и они наконец заговорили,

– написал Виктор.

Он добавил, что лично общался с Андреем Федоровичем Билоусом, однако не рассекретил, что именно ему сказал.

Было насилие, реальное насилие то, что Билоус с некоторыми делал. Нельзя оправдать как-то, поверьте, это не Поплавский, не сравнивайте даже. Когда откроются детали вы, мягко говоря, удивитесь, потому что там ад... Там и бутылки, и ножки от столов, и там... Ну, это не оправдаешь просто любовью к интиму. Не пытайтесь это оправдать. Там сам черт ногу сломит,

– заявил Стороженко.



Виктор Стороженко высказался об Андрее Билоусе / Скриншот из инстаграма

Заметим, на днях киевская полиция начала уголовное производство и досудебное расследование в отношении преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса по обвинениям в сексуальных домогательствах.

10 февраля в центре Киева состоялась акция протеста, во время которой более ста демонстрантов требовали увольнения Билоуса с должности директора-художественного руководителя Молодого театра. Участники акции передали открытое письмо киевскому городскому голове Виталию Кличко с требованием отстранить Андрея Билоуса от руководства театром на период проведения расследования.

Киевская городская администрация отреагировала на обращение общественности и приняла решение об отстранении режиссера от выполнения должностных обязанностей. В ответ Билоус категорически отрицает все обвинения и заявил о целенаправленной кампании против него. По его мнению, решение об отстранении было принято под давлением общественности, а не на основе конкретных доказательств.