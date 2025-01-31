Коллектив Молодого театра требует отстранить Андрея Билоуса на фоне обвинений в домогательствах
Работники Молодого театра требуют отстранить Андрея Белоуса с должности директора-художественного руководителя. Ранее режиссера обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам университета Карпенко-Карого.
Актер Молодого театра Илья Чопоров опубликовал заявление на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал. Это коллективное обращение в КГГА с подписями части работников и призывом отстранить Билоуса от должности на период расследования.
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На фоне огласки обвинений в харассменте коллектив объяснил, что некоторое время хранил молчание из-за личной безопасности.
Пока открыто следствие и человек находится на должности художественного руководителя, мы не можем чувствовать себя в безопасности в месте, которое мы привыкли называть своим вторым домом. Театр – это о доверии. О партнерстве, о взаимоуважении. Здесь нет быть места страху, манипуляциям или злоупотреблению властью,
– написали актеры.
Ранее Андрея Билоуса отстранили от преподавательской деятельности в университете имени Карпенко-Карого до завершения расследования.
Детали скандала вокруг Билоуса
- Бывшая студентка Карпенко-Карого София Сапожник обвинила режиссера в домогательствах. Она сообщила, что Билоус просил ее интимные фото и присылал снимки других студенток. Впоследствии другие бывшие студентки анонимно поделились своими историями.
- Выпускник университета Валерий Филипенко заявил, что это знали все среди "театрального пузыря", но молчали.
- В университете сначала призвали верить только официальным источникам информации и заявили, что "один из преподавателей стал жертвой масштабной кибератаки".
- Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки поддержал пострадавших и призвал к изменениям в работе театров и справедливому расследованию.