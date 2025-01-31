Коллектив Молодого театра требует отстранить Андрея Билоуса на фоне обвинений в домогательствах

Работники Молодого театра требуют отстранить Андрея Белоуса с должности директора-художественного руководителя. Ранее режиссера обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам университета Карпенко-Карого.

Актер Молодого театра Илья Чопоров опубликовал заявление на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал. Это коллективное обращение в КГГА с подписями части работников и призывом отстранить Билоуса от должности на период расследования.

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На фоне огласки обвинений в харассменте коллектив объяснил, что некоторое время хранил молчание из-за личной безопасности.

Пока открыто следствие и человек находится на должности художественного руководителя, мы не можем чувствовать себя в безопасности в месте, которое мы привыкли называть своим вторым домом. Театр – это о доверии. О партнерстве, о взаимоуважении. Здесь нет быть места страху, манипуляциям или злоупотреблению властью,

– написали актеры.

Ранее Андрея Билоуса отстранили от преподавательской деятельности в университете имени Карпенко-Карого до завершения расследования.

Детали скандала вокруг Билоуса