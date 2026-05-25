Гаврилову грозит запрет въезда в Польшу после поездки в Морске-Око: он отреагировал

Львовскому блогеру-миллионнику Андрею Гаврилову могут запретить въезд в Польшу на пять лет после скандала с поездкой к озеру Морске-Око.

Что известно об этом инциденте и как его прокомментировал Андрей Гаврилов – смотрите далее в материале 24 Канала.

На днях Андрей Гаврилов на своем спорткаре заехал на территорию возле озера Морске-Око. Водоем находится в Татранском национальном парке, где движение автомобилей запрещено из-за природоохранного статуса территории. Сам блогер утверждает, что об этом не знал.

Выехав из Кракова, я проложил маршрут к озеру Морске-Око и воспользовался навигатором, который привел меня к месту назначения. Как позже оказалось, на въезде в заповедник был шлагбаум, который должен был меня остановить, но я его не заметил, потому что он был поднят. Я также не заметил знака о запрете движения и беру за это ответственность,

– объяснил Андрей.

Уже после выезда с территории заповедника Гаврилива остановила полиция. Правоохранители выписали ему штраф в 100 злотых (примерно 1200 гривен) и насчитали 8 из 24 штрафных пунктов. Об этом блогер рассказал в видео в своем инстаграме и тиктоке, поэтому ситуацию активно начали обсуждать в сети.

На фоне инцидента Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский сообщил, что блогера могут внести в список нежелательных лиц и запретить ему въезд в страну на пять лет.

Также известно, что в случае принятия решения информацию об этом могут внести в пограничные базы, что может ограничить Гаврилову въезд в страны Шенгенской зоны.

Андрей в своем видео добавил, что не намеревался нарушать правила и вреда никому не нанес.

Относительно возможного ограничения возможности перемещения по территории Польши на следующие пять лет, я считаю такие утверждения безосновательными, поскольку въезд на запрещенную территорию без совершения уголовного преступления сам по себе не является основанием для такого ограничения,

– отметил блогер.

Известно, что он уже находится в Украине. Андрей Гаврилов вернулся из Польши во Львов 21 мая.