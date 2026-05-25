Що відомо про цей інцидент і як його прокоментував Андрій Гаврилів – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Днями Андрій Гаврилів на своєму спорткарі заїхав на територію біля озера Морське Око. Водойма знаходиться в Татранському національному парку, де рух автомобілів заборонений через природоохоронний статус території. Сам блогер стверджує, що про це не знав.

Виїхавши з Кракова, я проклав маршрут до озера Морське Око та скористався навігатором, який привів мене до місця призначення. Як пізніше виявилося, на в'їзді до заповідника був шлагбаум, який мав мене зупинити, але я його не помітив, бо він був піднятий. Я також не помітив знаку про заборону руху і беру за це відповідальність,

– пояснив Андрій.

Вже після виїзду з території заповідника Гавриліва зупинила поліція. Правоохоронці виписали йому штраф у 100 злотих (приблизно 1200 гривень) та нарахували 8 із 24 штрафних пунктів. Про це блогер розповів у відео у своєму інстаграмі й тіктоці, тож ситуацію активно почали обговорювати в мережі.

На тлі інциденту Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчин Кервінський повідомив, що блогера можуть внести до списку небажаних осіб і заборонити йому в'їзд до країни на п'ять років.

Марчин Кервінський висловився про заборону Андрію Гавриліву на в'їзд до Польщі /Скриншот з соцмереж

Також відомо, що в разі ухвалення рішення інформацію про це можуть внести до прикордонних баз, що може обмежити Гавриліву в'їзд до країн Шенгенської зони.

Андрій у своєму відео додав, що не мав наміру порушувати правила і шкоди нікому не завдав.

Щодо можливого обмеження можливості переміщення територією Польщі на наступні п'ять років, я вважаю такі твердження безпідставними, оскільки в'їзд до забороненої території без скоєння кримінального злочину сам по собі не є підставою для такого обмеження,

– зазначив блогер.

Відомо, що він вже перебуває в Україні. Андрій Гаврилів повернувся з Польщі до Львова 21 травня.