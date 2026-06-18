Анджелина Джоли призналась, что пережила кризис после развода с Питтом, и рассказала, как её поддержали дети

Голливудская актриса Анджелина Джоли старается избегать вопросов о личной жизни. В частности, она редко говорит о скандальном разводе с Брэдом Питтом и об их детях.

Однако на днях в интервью изданию Variety Джоли осторожно упомянула о своём сложном бракоразводном процессе с Брэдом Питтом и рассказала, как дети её поддержали.

Интересно, что Александр Терен назвал размер своей пенсии и рассказал, сколько тратит на жизнь в Киеве

Актриса призналась, что после разрыва пережила кризисный период и испытывала внутреннее истощение. Ей помогли справиться с этим дети, которые уже повзрослели и поддерживают её.

Я чувствую, что мой боевой дух наконец-то вернулся. Я на некоторое время его потеряла. Меня как будто немного "сбили с ног", и он возвращается — во многом благодаря моим детям,

– отметила Анджелина Джоли.

Она добавила: "Моим детям почти всем уже по 18, и теперь они хотят видеть, как я путешествую по миру, как я выхожу и чем-то занимаюсь. Они знают меня лучше всех и все равно любят меня — это о многом говорит. Они очень поддерживают то, что я возвращаюсь к тем частям себя, которые раньше, возможно, не ощущала столь свободными".

Почему развод Анджелины Джоли и Брэда Питта был скандальным?

Причиной стали обвинения со стороны актрисы: она заявила о якобы жестоком обращении Брэда Питта с ней и их детьми.

У пары шестеро детей – трое биологических и трое усыновленных.

Джоли подала на развод в 2016 году, а окончательно урегулировать все юридические вопросы удалось лишь в конце 2024-го. Процесс затянулся на восемь лет из-за сложных судебных споров об опеке над детьми и разделе совместного имущества.

После разрыва отношения Питта с детьми стали напряжёнными. В частности, появлялась информация, что их биологический сын Нокс, как и некоторые его братья и сёстры, отказался от фамилии отца. В документах об окончании школы он указан как Нокс Джоли, а не Джоли-Питт.